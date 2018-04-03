В США открыли музей селфи (фоторепортаж)

Работать этот интерактивный поп-арт музей будет всего месяц - с 1 апреля по 1 мая 2018 года.

В американском городе Глендейл (штат Калифония) открылся необычный музей - Музей селфи. Работать он будет всего месяц - с 1 апреля по 1 мая 2018 года.

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Этот интерактивный поп-арт музей исследует историю и культурный феномен селфи - фотографии себя, сделанной собой лично.

За время работы музея посетители смогут не только узнать историю селфи, которая, по словам создателей музея насчитывает целых 40 тысяч лет, но также сделать множество фотографий себя в самых разнообразных локациях.

Как сообщал УНИАН, ранее Бруклинский музей открывал выставку о Дэвиде Боуи по спецпредложению.