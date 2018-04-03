В США открыли музей селфи (фоторепортаж)

17:21, 03 апреля 2018
Фотоотчеты
0

Читайте такжеВ Нью-Йорке прошел пасхальный парад экстравагантных шляпок (фоторепортаж)

Этот интерактивный поп-арт музей исследует историю и культурный феномен селфи - фотографии себя, сделанной собой лично.

За время работы музея посетители смогут не только узнать историю селфи, которая, по словам создателей музея насчитывает целых 40 тысяч лет, но также сделать множество фотографий себя в самых разнообразных локациях.

Как сообщал УНИАН, ранее Бруклинский музей открывал выставку о Дэвиде Боуи по спецпредложению.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #США#музей#фоторепортаж#селфи