Американская академия звукозаписи объявила номинантов на ”Грэмми”

В ночь на пятницу Американская академия звукозаписи (The National Academy of Recording Arts & Sciences) объявила номинантов на получение ежегодной премии "Грэмми".

Наибольшее количество номинаций в этом году получила певица Мэри Джей Блайдж (Mary J Blige). 35-летняя исполнительница претендует на победу в восьми номинациях, в том числе за лучшую песню - "Be Without You", а также сразу в пяти номинациях в жанре R&B.

Шесть номинаций получили легендарные рокеры из Red Hot Chili Peppers, в числе прочего - за вышедший в 2006 году альбом Stadium Arcadium.

В пяти номинациях на победу претендуют, в частности, певец Джеймс Блант (James Blunt), группа the Dixie Chicks и Принц (Prince).

Четыре номинации получили певица Бейонс (Beyonce), поп-исполнитель Джастин Тимберлейк (Justin Timberlake) и рэпер T.I.

В номинации "лучшее исполнение в составе малого ансамбля" на "Грэмми" претендует российский камерный ансамбль "Солисты Москвы" и его художественный руководитель, дирижер Юрий Башмет. На альбоме, записанном на фирме Onyx Classics, оркестр исполняет камерные симфонии Дмитрия Шостаковича, Георгия Свиридова и Моисея Вайнберга.

Лауреаты премии "Грэмми" будут объявлены 11 февраля на торжественной церемонии в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Лента.ру