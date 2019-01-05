Кутья на Рождество: несколько современных рецептов приготовления традиционного праздничного блюда

Кутью на Рождество традиционно готовят из пшеницы и сухофруктов, но есть и оригинальные рецепты этого блюда.

Новый год позади и сейчас время задуматься о праздничном столе на Рождество, где самым главным блюдом является кутья. УНИАН вам решил подсказать рецепт вкуснейшей кутьи на праздник.

Кутья — это не только вкусное блюдо, любимое многими, но и символ хорошего урожая и достатка на целый год. Именно поэтому из поколения в поколение украинские семьи старались приготовить максимально вкусную и богатую кутью в Рождество, чтобы весь год не знать бед. За столько лет это блюдо обрело множество интерпретаций, ведь каждая семья готовит по-своему кутью. Мы вам подскажем несколько нетрадиционных и современных рецептов традиционного блюда.

Кутья в мультиварке

Несмотря на то, что этой традиции уже много сотен лет, сегодня не забыли это блюдо, а наоборот, адаптировали к современному образу жизни – кутью все чаще варят из риса, используют кухонную технику, такую как блендеры, мультиварки. И в этом нет ничего плохого. Кутья в мультиварке готовится проще, быстрее, справится кулинар любого уровня.

Состав: мультистакан – 160 мл, 2 мультистакана пшеницы (быстроразвариваемой) или риса, 3 мультистакана воды, 100-120 г мака, 100-120 г грецких орехов, 200 г сухофруктов (сушеные яблоки, курага, изюм или др.), 3 ст. ложки меда, щепотка соли, цукаты для украшения (по желанию).

Пошаговое приготовление: пшеницу или рис промываем и кладем в чашу мультиварки. Наливаем воду, кладем щепотку соли и включаем режим “Рис”. Если вы будете готовить кутью из обычной нешлифованной пшеницы, ее желательно предварительно замочить на несколько часов, а затем залить водой в соотношении 1:2 и готовить на режиме “Тушение” 2 часа. Сухофрукты моем, заливаем кипятком, чтобы покрыло (примерно 2 мультистакана) и накрываем крышкой или тарелкой, можно еще сверху положить полотенце. Пусть настаиваются, пока готовится пшеница. И сухофрукты, и настой нам понадобятся для добавления в кутью. Мак также заливаем кипятком и оставляем примерно на 40-60 минут. Итак, наша пшеница уже сварилась. Открываем крышку мультиварки, проверяем, чтобы зерна были мягкие. Перемешиваем и не закрываем крышку, пусть пока остывает. Сливаем аккуратно воду с мака (можно откинуть на сито) и перетираем ручным блендером. С сухофруктов сливаем получившийся узвар (компот). Нам понадобится где-то 200 мл. Сухофрукты режем на кусочки. А в теплый компотик добавляем мед и размешиваем. Теперь насыпаем в мультиварку к готовой кашке измельченный мак, сухофрукты и грецкие орехи, которые нужно предварительно обжарить (в духовке или на сухой сковороде). Перемешиваем. Заправляем кутью медовым узваром. Совет: Если вы будете готовить кутью из нешлифованной пшеницы, добавляйте мед с узваром ближе к подачи, т.к. от меда пшеница дубеет (становится твердой). Украшаем перед подачей разноцветными цукатами.

Кутья из булгура

Ингредиенты: булгур 0.5 ст., вода 600 мл, изюм тёмный 50 г, мак 50 г, масло подсолнечное рафинированное 40 мл, мёд 70 г, миндаль 30 г, орехи грецкие 50 г, соль 3 г.

Традиционно кутья готовится чаще всего из целых зёрен специально подготовленной пшеницы. Готовится такая пшеница достаточно долго, и не у каждого кулинара в результате получается вкусная кутья.

В последнее время, всё чаще на кухне хозяйки можно найти булгур — интересную и вкусную крупу из той же пшеницы. Готовится булгур быстро и просто, и логично, что кулинары всё чаще начинают использовать булгур для приготовления разнообразных блюд.

Так, из булгура можно приготовить очень интересную кутью, которая станет украшением вашего праздничного стола. Сочетая привычные для традиционной славянской кутьи продукты (мёд, орехи, мак, изюм) и непривычные (например, булгур и миндаль), можно получить очень интересное блюдо. Это действительно очень вкусно.

Как приготовить блюдо:

Для приготовления возьмём булгур, мёд, воду, подсолнечное масло, грецкие орехи, изюм тёмный, миндаль, мак, подсолнечное масло, соль. Полстакана булгура тщательно промыть и выложить на сито, чтобы хорошо стекла жидкость. В толстостенном сотейнике разогреть 40 мл подсолнечного масла, выложить к нему подготовленный булгур и обжаривать, помешивая, 3-4 минуты. Довести до кипения и готовить 5 минут. Добавить соль (3 грамма) и готовить ещё приблизительно 15 минут, на небольшом огне под крышкой, до готовности булгура. Охладить под крышкой. Изюм (50 г) перебрать и тщательно промыть. Залить на 1 минуту кипящей водой (приблизительно 150 мл), а затем откинуть на дуршлаг. 50 грамм грецких орехов слегка обжарить на сухой горячей сковороде до вкусного аромата. Охладить и нарезать средними кусочками. 50 грамм мака тщательно промыть, залить водой (приблизительно 150 мл). Довести массу до кипения, проварить 5 минут. Откинуть на дуршлаг, а затем измельчить блендером (или другим удобным способом) до выделения макового молочка. Соединить булгур, изюм, орехи, мак, 70 грамм мёда, доведённую до кипения воду (100 мл). Тщательно перемешать. Выложить кутью на блюдо. Украсить миндалём. Можно подавать с компотом или узваром.

Как приготовить мак для кутьи

Обрядовое рождественское блюдо - кутья всегда обязательно содержит мак, именно этот ингредиент символизирует достаток в семье. Однако его не просто так бросают в кутью, а до этого готовят специальным образом. Причем, существует несколько хитростей, которые нужно соблюдать для того, чтобы рецепт мак получился действительно вкусный и душистый, а не ужасно скрипел на зубах.

Для приготовления мака для кутьи понадобится: 200 г мака; 100 г сахара; соль.

Нужно залить промытой горячей водой чайник, поставить его греться и затем залить мак крутым кипятком, оставить до остывания. Помните, вода должна покрыть мак для кутьи на 2-3 пальца. За время остывания мак успеет разбухнуть и его он будет уже мягкий до такой степени, что его будет получаться растереть между пальцами. Теперь необходимо слить с мака остывшую воду, но немного оставить, иначе мак быстро высохнет и станет слишком сухой. Если у вас не хватает терпения ждать, пока вода полностью остынет, то можно просто проварить мак для кутьи примерно полчаса и потом быстро остудить его в холодной воде. Затем следует положить 3 столовые ложки мака для кутьи в макитру и начинать тереть его макогоном. Если у вас в хозяйстве такой посуды нет, то можно воспользоваться маленькой кастрюлей и деревянной толкушкой. Сразу после выделения макового молочка нужно добавить в макитру 2 ложки сахара и перетирать дальше, при этом мак опять потемнеет. Хорошо растертый мак для того чтобы приготовить кутью, необходимо переложить в другую посуду и перетирать новую порцию таким же образом, пока вы не подготовите весь мак, который необходим вам для кутьи. Потом можете добавить соль, если хотите.

Если желание тереть мак по старинке отсутствует, то можете пропустить его через мясорубку несколько раз, либо воспользоваться блендером. Когда мак побелеет от появления макового молочка, это значит, что маковые зернышки раскрылись, а это нам и требуется. В принципе, сахар добавлять не так и обязательно, достаточно в кутью потом добавить мед. Теперь осталось только соединить подготовленный мак для кутьи со сваренным заранее зерном, орехами, изюмом, а непосредственно перед подачей кутьи на стол нужно добавить мед и хорошо перемешать. В принципе, еще можно добавить в рецепт кутьи с маком корицу, данная пряность прекрасно сочетается со всеми составляющими, она усиливает маковый вкус.