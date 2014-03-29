Ярош подал документы на регистрацию кандидатом в президенты

Как передает корреспондент УНИАН, Ярош принес полный пакет документов включая справку о внесении им денежного залога в размере 2,5 млн грн. Он подал документы как самовыдвиженец.

Как сообщалось, сегодня список кандидатов в президенты пополнился Юлией Тимошенко и Петром Порошенко.