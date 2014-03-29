Ярош подал документы на регистрацию кандидатом в президенты
18:00, 29 марта 2014Политика
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Лидер правого сектора Дмитрий Ярош только что подал в Центральную избирательную комиссию документы на регистрацию кандидатом в президенты на внеочередных выборах 25 мая 2014.
Ярош идет в президенты
Как передает корреспондент УНИАН, Ярош принес полный пакет документов включая справку о внесении им денежного залога в размере 2,5 млн грн. Он подал документы как самовыдвиженец.
Как сообщалось, сегодня список кандидатов в президенты пополнился Юлией Тимошенко и Петром Порошенко.
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