Порошенко не считает Тимошенко своим политическим конкурентом
Народный депутат Петр Порошенко не считает своим политическим оппонентом или конкурентом лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после того, как подал в Центральную избирательную комиссию документы на регистрацию его кандидатом в президенты.
“Тимошенко не является моим политическим ни оппонентом, ни конкурентом. Это будет конкуренция во время выборов. Надеюсь, что это будет конкуренция идей, принципов, путей и направлений развития нашего государства. И в этот раз есть большая надежда, что нам удастся избежать любых «грязных» избирательных технологий, поскольку в стране, которая имеет внешнюю угрозу, политики не могут позволить себе внутреннюю войну, поскольку это очень безответственно для государства”, - сказал Порошенко, отметив, что у него с Тимошенко достаточно эффективный диалог.
“Я последние несколько дней ее не видел, но не исключаю, что процесс переговоров также может перейти к объединению демократических сил”, - сказал Порошенко.
Он заявил, что сегодня вместе с лидером партии «УДАР» Виталием Кличко продемонстрировал способность политических лидеров к объединению.
“Мы ожидаем, что этот шаг будет поддержан большинством политических партий и общественных организаций. Мы ожидаем, что киевляне поддержат наши совместные усилия, и убежден, что подобные объединения демократических лидеров приведут к победе на президентских выборах”, - сказал Порошенко.
Он также отметил, что в случае избрания его президентом Украины одним из первых вопросов, которые он будет решать, станет усиление обороноспособности государства.
Читайте также«Батькивщина» выдвинула Тимошенко кандидатом в президенты
Также приоритетным вопросом Порошенко считает позицию страны относительно внешней агрессии и сохранения суверенитета и территориальной целостности Украины.
Еще одной из своих главных задач Порошенко назвал обеспечение соборности государства. “Я уверен в том, что мы, наконец, должны построить конкурентную экономику. Я знаю, как это делать, я убежден, что каждый украинец сможет через короткое время сказать, что страна имеет новую экономику и, наконец, должна жить по-новому, и я уверен, что это нам удастся достичь в короткий срок”, - сказал Порошенко.
По его словам, одной из первых его инициатив будет создание Общественного телевидения. “Думаю, что обеспечение свободы слова будет первым приоритетом президента”, - сказал Порошенко и отметил, что старой модели поведения, старых избирательных технологий и методов обмана людей в новой Украине не будет.