Порошенко не считает Тимошенко своим политическим конкурентом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после того, как подал в Центральную избирательную комиссию документы на регистрацию его кандидатом в президенты.

“Тимошенко не является моим политическим ни оппонентом, ни конкурентом. Это будет конкуренция во время выборов. Надеюсь, что это будет конкуренция идей, принципов, путей и направлений развития нашего государства. И в этот раз есть большая надежда, что нам удастся избежать любых «грязных» избирательных технологий, поскольку в стране, которая имеет внешнюю угрозу, политики не могут позволить себе внутреннюю войну, поскольку это очень безответственно для государства”, - сказал Порошенко, отметив, что у него с Тимошенко достаточно эффективный диалог.

“Я последние несколько дней ее не видел, но не исключаю, что процесс переговоров также может перейти к объединению демократических сил”, - сказал Порошенко.

Он заявил, что сегодня вместе с лидером партии «УДАР» Виталием Кличко продемонстрировал способность политических лидеров к объединению.

“Мы ожидаем, что этот шаг будет поддержан большинством политических партий и общественных организаций. Мы ожидаем, что киевляне поддержат наши совместные усилия, и убежден, что подобные объединения демократических лидеров приведут к победе на президентских выборах”, - сказал Порошенко.

Он также отметил, что в случае избрания его президентом Украины одним из первых вопросов, которые он будет решать, станет усиление обороноспособности государства.

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Также приоритетным вопросом Порошенко считает позицию страны относительно внешней агрессии и сохранения суверенитета и территориальной целостности Украины.

Еще одной из своих главных задач Порошенко назвал обеспечение соборности государства. “Я уверен в том, что мы, наконец, должны построить конкурентную экономику. Я знаю, как это делать, я убежден, что каждый украинец сможет через короткое время сказать, что страна имеет новую экономику и, наконец, должна жить по-новому, и я уверен, что это нам удастся достичь в короткий срок”, - сказал Порошенко.

По его словам, одной из первых его инициатив будет создание Общественного телевидения. “Думаю, что обеспечение свободы слова будет первым приоритетом президента”, - сказал Порошенко и отметил, что старой модели поведения, старых избирательных технологий и методов обмана людей в новой Украине не будет.