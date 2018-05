Грузия может получить "безвиз" раньше, чем Украина – журналист

Об этом написал корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк в своем Twitter.

"Триалог относительно визовой либерализации для Грузии, вероятно, состоится в среду. Он будет первый и последний. А триалог относительно Украины только тогда, когда механизм приостановления безвиза будет формально принят - в начале следующего года", - написал он.

visa lib trialogue for #Georgia likely on Wed. will be 1st & last one. #Ukraine trialogue when susp mech formally adopted = early year nxt