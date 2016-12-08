Грузия может получить "безвиз" раньше, чем Украина – журналист

19:57, 08 декабря 2016
Политика
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Грузия имеет шанс получить безвизовый режим с ЕС быстрее, чем Украина, поскольку триалог по визовой либерализации для Грузии может состояться уже в следующую среду.

Флаг ЕС, иллюстрация / REUTERS

Об этом написал корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк в своем Twitter.

"Триалог относительно визовой либерализации для Грузии, вероятно, состоится в среду. Он будет первый и последний. А триалог относительно Украины только тогда, когда механизм приостановления безвиза будет формально принят - в начале следующего года", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря Комитет постоянных представителей (COREPER) от имени Совета ЕС поддержал согласованный с Европейским парламентом компромиссный текст о норме относительно пересмотра механизма приостановки, который может быть применен ко всем действующим соглашениям по визовой либерализации. Соглашение было достигнуто между Советом ЕС, Европейским парламентом и Европейской комиссией в тот же день.

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20 апреля Еврокомиссия предложила Европарламенту и Совету ЕС отменить визы для граждан Украины. Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года. В ней, в частности, содержится подтверждение того, что Украина выполнила все критерии в рамках плана действий по визовой либерализации. Европейский Союз на уровне Комитета постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER) одобрил позицию Совета ЕС на переговоры по безвизовому режиму для Украины, согласившись с предложением Европейской комиссии предоставить такой режим.

Ранее президент Порошенко выразил надежду, что Украина получит решение об отмене виз до саммита Украина-ЕС 24 ноября. В то же время в ЕС заявили, что введение безвизового режима между ЕС и Украиной возможно после утверждения в Евросоюзе механизма его остановки.

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Теги: #Украина#безвиз#Грузия