Год в цифрах

0 высокопоставленных чиновников - соратников беглого экс-президента Украины Виктора Януковича были наказаны за преступления, совершенные при их попустительстве или по их приказам против участников Евромайдана. По информации МВД, все преступления против майдановцев расследуются по эпизодам.

1 внеочередные президентские (в мае) и 1 досрочные парламентские выборы (в октябре) были проведены в Украине. По результатам одного тура голосования президентом страны стал Петр Порошенко, за которого отдали свои голоса 54,7% избирателей. Несмотря на то, что из-за аннексии Крыма и боевых действий на Востоке Украины, в ходе выборов в Верховную Раду восьмого созыва в 12 округах Крыма, 9 округах Донецкой области, в 6 округах Луганской области и в 2 округах Севастополя, голосование не состоялось, в парламент прошло 6 политических партий. При этом, 5%-й проходной барьер впервые в истории независимой Украины не преодолели старожилы парламента – коммунисты, а также новички прошлого созыва – ВО «Свобода». Кроме того, на внеочередных парламентских выборах была зафиксирована самая низкая явка за всю историю – 52,42%.

1 экс-сотрудник спецподразделения «Беркут» при ГУ МВД Украины в Киеве Дмитрий Садовник, подозреваемый в расстреле 39 человек из Небесной сотни, сбежал из-под домашнего ареста и до сих пор не найден правоохранительными органами.

2 псевдореферендума были проведены в Украине. Первый – 16 марта в Крыму – не был признан международным сообществом, но позволил России аннексировать полуостров. Второй - 11 мая – в Донецкой и Луганской областях, позволивший местным сепаратистам попросить включения незаконных новообразований – Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) - в состав РФ, также не был воспринят в мире. В то же время, около 2,5 млн жителей Луганской и Донецкой областей (из Дебальцево, Енакиево, Ясиноватой, Авдеевки, Волновахи, Новоазовска, Алчевска, Стаханова, Брянки, Северодонецка, Рубежного, Кременной, Старобельска, Сватово и т.д.) выразили желание присоединиться к Днепропетровской области, а не оставаться в составе незаконных новообразований.

3 иностранных граждан - Александр Квиташвили (Грузия), Айварас Абромавичус (Литва), Наталья Яресько (США) – приняв украинское гражданство, стали первыми легионерами в новом украинском правительстве и возглавили Министерство здравоохранения, Министерство экономического развития и торговли, а также Министерство финансов. Кроме того, должность первого заместителя министра внутренних дел Украины заняла экс-глава МВД Грузии Эка Згуладзе.

5 экс-регионалов, как тех, кто сумел снова обзавестись депутатскими мандатами и неприкосновенностью (Нестор Шуфрич, Юрий Мирошниченко, Сергей Кивалов), так и лишенных этих привилегий (Владимир Макеенко, Анна Герман), были вызваны на допрос в Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ) по поводу голосования за «диктаторские законы» 16 января в конце декабря. Также в декабре, ГПУ объявила в розыск коммуниста Игоря Калетника и экс-регионала Владимира Олийныка, которые 16 января 2014 года сфальсифицировали результаты голосования за «диктаторские законы».

7 бывших чиновников, в том числе, экс-президент Виктор Янукович, экс-министр МВД Виталий Захарченко и экс-генпрокурор Виктор Пшонка, до сих пор не объявлены в международный розыск. Интерпол не вносит их в списки разыскиваемых лиц, поскольку усматривает в этом политические мотивы.

7% падения ВВП по итогам 2014 года и сохранение негативных показателей в 2015 году с прогнозным падением ВВП на 3% прогнозирует Украине международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s. В то же время, рост экономики, по данным аналитиков, возможен уже в 2016 году – на 1,5% и в 2017-м – на 2,5%.

9 месяцев, с апреля 2014 года, на Востоке Украины проводится антитеррористическая операция (АТО). Совет национальной безопасности и обороны Украины решил начать полномасштабную антитеррористическую операцию с привлечением Вооруженных сил Украины 13 апреля, после того, как в Донецкой и Луганской областях участились захваты пророссийскими вооруженными активистами государственных администраций, райотделов милиции и помещений СБУ.

16% жителей Донбасса желали бы «порвать» с Украиной, говорится в социологическом исследовании, проведенном Киевским международным институтом социологии (КМИС). В то же время, попрощаться с регионом готовы лишь 7,3% остальных украинцев, а 1,8% считают, что без Донбасса Украине будет лучше. Впрочем, более половины жителей Украины – 54,3% - абсолютно не готовы потерять восточные регионы страны.

17 гривен за доллар правительство предлагает учесть при расчете государственного бюджета на 2015 год, несмотря на то, что национальную валюту в последние месяцы лихорадило, и курс сильно колебался. Тем не менее, в Кабмине отмечают, что все прогнозные показатели проекта бюджета были сформированы на основе консенсус-прогнозов инвестиционных банков и Министерства экономического развития и торговли Украины.

20% населения Украиныпринимали участие в протестах против власти в конце 2013 - начале 2014 годов, подсчитали фонд «Демократические инициативы им. Илька Кучерива» и Киевский международный институт социологии (КМИС).

30 украинцев, как минимум, незаконно задержаны российскими спецслужбами на территории Украины и вывезены на территорию РФ. Среди них – украинская летчица, народный депутат Надежда Савченко, которую обвиняют в причастности к убийству двоих российских репортеров , а также режиссер Олег Сенцов, активисты Александр Кольченко и Алексей Чирний, обвиняемые в терроризме.

43% украинцев поддерживают вступление Украины в Евросоюз в ближайшие пять лет, свидетельствуют данные опроса DW-Trend, проведенного по заказу Deutsche Welle киевским отделением Института изучения общественного мнения IFAK. Еще 15% украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС через 5-10 лет. А, в целом, за евроинтеграцию выступает три четверти населения страны – 73%.

98 человек – Небесная сотня - первые погибшие во время протестов в центре Киева в феврале текущего года, превратились для Украины в символ борьбы за свободу.

298 человек – пассажиров самолета «Боинг-777» компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур - погибли в результате крушения авиалайнера, сбитого пророссийскими террористами над Донецкой областью 17 июля из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Большинство погибших были гражданами Нидерландов. Международное расследование ведется по сей день.

490 человек, среди которых солдаты и офицеры Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, добровольческих батальонов, МВД, остаются в плену у боевиков на востоке Украины, сообщают в Центре освобождения пленных.

917 военных погибли и 3 218 получили раненияв зоне АТО, сообщают в Министерстве обороны Украины. Всего же, по данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека и Всемирной организации здравоохранения, на востоке Украины погибли 4 707 человек. Были ранены 10 322 человека.

1 667 человек личного состава Вооруженных сил Украины пропали без вести с начала проведения АТО, по данным парламентского комитета по вопросам здравоохранения.

5 023 гривень составляет средняя сумма долга по заработной плате на каждого занятого гражданина Украины, подсчитали в Госстате. Таким образом, с начала 2014 года задолженность увеличилась на 214,3%. При этом долги экономически активных предприятий составляют 78,3% всего объема задолженности, долги компаний-банкротов – 20,1%. В региональном разрезе наибольшие долги по зарплате накоплены в Донецкой области (1,056 млрд грн), Киевской (124,3 млн грн) и Харьковской (123,8 млн грн) областях, наименьший объем задолженности – в Черновицкой области (3,8 млн грн) и в Закарпатской области (4,1 млн грн). Данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя.

7 721 бойцов претендуют на получение статуса участника боевых действий, но, на конец года, этот статус получили 6 100 бойцов – участников АТО. На сегодняшний день межведомственная комиссия по вопросу предоставления статуса участника боевых действий отправила на доработку 154 дела, еще по 17 делам в предоставлении статуса было отказано.

15 000 новых стандартов до 2016 года намерено ввести украинское правительство. При этом, по словам премьера, Украина полностью откажется от советских стандартов.

40 000 граждан Украины Министерство обороны планирует призвать на срочную службу в 2015 году. Еще 10,5 тысяч человек могут быть привлечены для прохождения военной службы по контракту. В целом, планируется, что мобилизация в следующем году пройдет в три этапа – с января по август.

131 300 украинцев – предположительно настолько уменьшилась численность населения Украины в 2014 году, прогнозируют в Государственной службе статистики. В Госстате подсчитали, что, по состоянию на 1 января 2015 года численность имеющегося населения Украины составит 42 941 800 человек. 1 января 2014 года население страны насчитывало 43 073 100 человек.

614 647 человекпереселились в другие регионы Украины с временно оккупированной территории Крыма и районов проведения АТО, сообщает Межведомственный координационный штаб по вопросам социального обеспечения граждан Украины, которые перемещаются из районов и временно оккупированной территории. Больше всего внутренних переселенцев оседают в Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской и Киевской областях, а также в самой столице. Меньше всего расселенных в Черновицкой, Тернопольской, Волынской, Ивано-Франковской областях.

95 000 000 гривень Украина ежедневно тратит на поддержку армии в условиях военных действий на востоке страны, сообщают в Кабмине. В правительстве считают, что расходы на безопасность являются одним из ключевых вызовов для экономики и страны в целом.

200 000 000 долларов ежемесячно обходится Украине поставка газа и электричества на оккупированные территории Донбасса, сообщил премьер-министр.

1 038 000 000 000 гривеньсоставляет общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте, сообщают в Минфине. В то же время, в ведомстве отмечают, что сумма госдолга растет в гривневом эквиваленте в результате девальвации. В целом же продолжается тенденция по снижению госдолга в валюте.

1 080 000 000 000 гривень – в такую сумму предварительно оцениваются убытки Украины от оккупации Россией Крыма, сообщают в Минюсте. Что касается убытков на востоке Украины, такой подсчет пока не осуществлялся.

Маргарита Андреева