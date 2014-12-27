Из Крыма и зоны АТО в другие регионы переселено уже более 614 тысяч человек

Об этом сообщает Межведомственный координационный штаб по вопросам социального обеспечения граждан Украины, которые перемещаются из районов и временно оккупированной территории.

В частности, из Донецкой, Луганской областей переселено 594 тыс. 573 чел., из Крыма и Севастополя - 19 тыс. 894 чел.

Читайте такжеThe Guardian: Почему переселенцы в Украине потеряли всякую надежду на возвращение домой?Больше всего внутренне перемещенных лиц размещено в Харьковской (120 тыс. 732 чел.), Донецкой (88 тыс. 187 чел.), Луганской (73 тыс. чел.), Днепропетровской (63 тыс. 377 чел.), Запорожской (53 тыс. 972 чел.) , Киевской (28 тыс. 312 чел.) областях и в городе Киев (39 тыс. 47 чел.). Меньше всего расселенных - в Черновицкой (2 тыс. 232 чел.), Тернопольской (2 тыс. 436 чел.), Волынской (2 тыс. 806 чел.), Ивано-Франковской (2 тыс. 874 чел.), Закарпатской (3 тыс. 135 чел.) и Ривненской (3 тыс. 183 чел) областях.