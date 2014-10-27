Свобода не проходит в Раду - параллельный подсчет ОПОРЫ

Это видно из результатов параллельного подсчета голосов, проведенного общественной сетью ОПОРА.

Согласно этим результатам, партия набирает лишь 4,6% (+/- 0,4%).

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Также результаты свидетельствуют, что победителем по партийным спискам может оказаться не Блок Петра Порошенко, а "Народный фронт" - по данным ОПОРЫ, партия премьера сейчас набирает 21,9% голосов (+/- 0,9%), а президента - 21,3% (+/- 0,7%).

"Данные получены на основе 1473 из 1477 участков, которые попали в выборку (99,7%, 79 1384 голосов). ОПОРА имеет 99% уверенности, что когда ЦИК объявит окончательные результаты, то они будут выглядеть так", - утверждает организация.

Также сообщается, что результат "Самопомочи" ожидается на уровне 10,6%, Оппозиционного блока - 9,6%, партии Ляшко - 7,5%, "Батькивщины", - 5,7%.

Как известно, по данным экзит-поллов, "Свобода" попадает в Раду с результатом чуть более 5%.

Ранее УНИАН сообщал, что киевляне проголосовали за "Самопомощь" и "завалили" Ляшко.