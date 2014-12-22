В 2015 году в армию призовут более 50 тысяч украинцев

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Минобороны Виктория Кушнир.

“В 2015 году планируется провести призыв 40 тыс граждан на срочную военную службу и привлечь 10,5 тыс человек для прохождения военной службы по контракту”, - сказала Кушнир.

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Ранее сообщалось, что мобилизация в следующем году пройдет в три этапа и продлится с января по август. Первый этап начнется 20 января и продлится 90 дней, второй - ориентировочно с апреля и продлится 60 дней, а третий этап начнется с июня и также продолжится в течение 60 дней.