"Год Революции": Небесная сотня

Пятая программа цикла: Небесная Сотня.

106 человек, погибшие во время протестов в центре Киева и в других регионах, застрелены снайперами, имена которых до сих пор неизвестны обществу, избитые до смерти так называемыми титушками или садистами в милицейских погонах. После бегства Януковича было известно о 98 именах героев Небесной Сотни, которые оставили нас в этом мире, подарив нам свободу, еще 8 человек в течение следующих двух месяцев умирали в больницах от травм, несовместимых с жизнью.

Мы не имеем права никогда забывать их имена. Имена всех 106 героев. В этой программе мы попробуем выяснить, как идет следствие по этому – самому страшному в современной истории Украины - преступлению, узнаем, как продолжают жить родственники погибших, вспомним, как под пулями пытались спасать тех, кого можно было спасти, врачи Майдана.

Участники программы:

Владимир Бондарчук, сын Героя Небесной Сотни Сергея Бондарчука;

Наталья Бойкив, жена Героя Небесной сотни Владимира Бойкива;

Ольга Богомолец, руководитель медицинской службы Евромайдана, сейчас - народный депутат Украины;

Виталий Тыкач, адвокат членов семей «НЕБЕСНОЙ СОТНИ»;

Александр Лабецкий, председатель Общественной организации Украинский союз активистов Майдана «Непокоренные», на Майдане он был ранен;

Василий Галамай, активист «Непокоренных», также получил тяжелые травмы на Майдане в Киеве.