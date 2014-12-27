Боевики удерживают в плену еще 490 украинских заложников - Центр освобождения пленных

В Центре освобождения пленных уточнили списки остающихся в плену по состоянию на утро 27 декабря 2014 года, но отметили, что в списках могут быть неточности.

Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

"Освобождены 146 наших ребят. Среди них солдаты и офицеры Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Министерства внутренних дел, добровольческих батальонов", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, по последней информации СБУ, в течение двух дней из плена были освобождены 154 человека.

Таким образом, сегодня, 27 декабря, из плена боевиков освобождены еще четыре украинца. Среди них один военный и трое гражданских.

Также сегодня из плена террористов без обмена освободили трех бойцов 80-й аэромобильной бригады и одного волонтера.

25 декабря советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский заявил, что на переговорах в Минске боевики согласились передать 150 пленных украинских военных в обмен на своих 225. По состоянию на 25 декабря, по данным СБУ, в плену боевиков на Донбассе оставались 684 человека.

Вчера в зоне АТО состоялся обмен пленными: террористы освободили 146 украинцев.