Украина тратит на армию до 95 миллионов гривень в день

Украина в условиях военных действий на востоке вынуждена ежедневно тратить до 95 млн грн на поддержку армии, заявил в ходе конференции в Центре европейской политики в Брюсселе премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Об этом сообщили УНИАН в департаменте связей с общественностью и СМИ Секретариата Кабинета министров.

«Наши расходы на армию огромны - порядка 95 млн грн в день. Это очень сильная нагрузка на бюджет», - сказал он.

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Яценюк подчеркнул, что расходы на безопасность являются одним из ключевых вызовов для экономики и страны в целом. И преодолеть этот вызов Украина сможет только при условии внешней поддержки.

«Мы предстали перед вызовами, и мы знаем, как ответить на эти вызовы. Но нам нужно делать это вместе с нашими европейскими партнерами, странами Большой семерки, чтобы пройти крайне трудный 2015 год и получить определенный рост и стабилизацию в 2016 году», - сказал Яценюк.

Он подчеркнул, что Украина высоко ценит уже оказанную стране поддержку. По словам премьер-министра, в этом году страна получила по линии МВФ, Всемирного банка, стран Большой семерки порядка 9 млрд долл. финансовой помощи.

При этом Яценюк сказал, что правительство уже озвучило план реформ, включающих меры по стабилизации страны. «За последние 9 месяцев мы сделали ряд шагов для стабилизации страны: мы приняли два пакета жесткой экономии, полностью пересмотрели программу льгот, сократили ряд льготных и социальных программ, сократили 10% государственных служащих, чтобы уменьшить расходы госбюджета. Мы ввели новые налоги, сделали шаги по изменению в регуляторной политике, сократили ряд контролирующих органов и их полномочий», - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 15-16 декабря премьер-министр Яценюк в ходе рабочей поездки в Брюссель провел переговоры в штаб-квартире НАТО и в Совете Европы, а также принял участие в инаугурационном заседании Совета ассоциации Украина – ЕС. В ходе встреч Яценюк отметил, что Украина готова идти по пути евроинтеграции и приобретения членства в НАТО, а также реализовывать необходимый пакет реформ, однако нуждается в поддержке.

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Ранее министр экономического развития и торговли Украины Айварас Адомавичус, сопровождающий главу правительства, отмечал, что основная задача украинской делегации в Брюсселе - дать старт работе Совета ассоциации, а также найти реальную поддержку, в первую очередь финансовую.

По сообщению СМИ, в 2015 году Украине помимо финансовой помощи от ключевых кредиторов – МВФ и Всемирного банка - потребуется дополнительно порядка 15 млрд долл. Программа кредитования МВФ была одобрена в апреле общим объемом 17 млрд долл., из которых Украина уже получила 4,6 млрд долл. Программа сотрудничества со Всемирным банком оценивается в 3,5 млрд долл., из которых Украина получила порядка 1,5 млрд долл.