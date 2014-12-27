Всего 1,8% украинцев готовы полностью отказаться от Донбасса - опрос

Более половины (54,3%) жителей Украины в корне не готовы потерять Донбасс.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного по заказу ZN.UA Киевским международным институтом социологии.

Если же к цифре приплюсовать еще и "скорее не согласных", а таких 27,1%, то выходит, что подавляющее большинство сограждан выступают за Донбасс в составе Украины. Даже в самом Донбассе таковых 72,6%. Основные же рекорды побили Херсон (93%), Одесса (88,4%), Луганск (84,9%) и Днепропетровск (82,5%).

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Готовы попрощаться с Донбассом 7,3% украинцев, при этом в самом регионе желающих "порвать" с Украиной оказалось чуть больше 16%. Здесь же достаточно легко обнаружить и те, мягко говоря, неожиданные области, которые подумывают над этим щепетильным вопросом вразрез с общепринятым мнением. Закарпатье (16,5%), Черновцы (13,5%), Николаев (13,1%), Галичина (9,8%) и Запорожье (8,4%) готовы отпустить Донбасс в свободное плавание.

При этом только 1,8% украинцев полностью согласились с тем, что Украине будет лучше без Донбасса.