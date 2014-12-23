Статус участника боевых действий получили более 6 тысяч бойцов АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции Артур Деревянко во время брифинга в рамках прямой телефонной линии Кабинета министров.

По его словам, соответствующие решения были приняты межведомственной комиссией по вопросу предоставления статуса участника боевых действий.

"На сегодня... 6100 лицам присвоен статус участника боевых действий", - сказал Деревянко.

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Он уточнил, что всего в межведомственную комиссию было направлено 7 тыс. 721 личное дело граждан, претендующих на получение статуса участника боевых действий.

По его словам, комиссия рассмотрела 6 тыс. 271 дело, 154 дела были отправлены на доработку, по 17 делам было отказано в предоставлении статуса.

Как сообщалось, в августе Кабинет министров принял постановление №413, которым утвердил порядок предоставления участникам АТО статуса участника боевых действий. Кроме официального признания, статус участника боевых действий дает право на ряд социальных и материальных льгот, в частности: скидку на коммунальные платежи, бесплатное медицинское обслуживание, в том числе лекарства, обследование и лечение, проезд в транспорте, санаторно-курортное обеспечение.