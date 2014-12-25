Рада решила обратиться к ПАСЕ и ООН с призывом помочь в освобождении Савченко

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 321 народный депутат из 371 зарегистрированных в сессионном зале.

Соответствующим постановлением (№1584) предполагается утвердить обращение парламента с призывом об освобождении Савченко.

Согласно документу, председателю ВР поручено безотлагательно направить текст соответствующего обращения в международные организации и межпарламентские ассамблеи.

В соответствующем обращении напоминается об избрании Савченко 26 октября народным депутатом от «Батькивщины» и о подписании ею присяги депутата. Соответственно, о получении ею полномочий депутата.

“Верховная Рада Украины заявляет, что народный депутат Украины, член фракции политической партии ВО “Батькивщина” в ВР VІІІ созыва Надежда Савченко внеквотно будет представлять весь украинский парламент в ПАСЕ, и будет избрана членом постоянной делегации ВРУ в Парламентской ассамблее Совета Европы”, - говорится в обращении.

В то же время отмечается, что Савченко не имеет возможности представлять народ Украины в сессионном зале парламента, поскольку “незаконно удерживается под стражей на территории другого государства по безосновательным обвинениям и с очевидным нарушением международных стандартов защиты прав и свобод человека”.

В связи с этим ВР обращается к международным организациям и межпарламентским ассамблеям с призывом принять все необходимые меры для скорейшего освобождения Савченко.

Кроме того, ВР призывает способствовать освобождению Олега Сенцова, Николая Картюка и других граждан Украины, которые в результате вооруженной агрессии России против Украины были захвачены в плен, незаконно перевезены в РФ и вопреки их воле удерживаются на территории РФ.

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Парламент поручает МИД проинформировать все национальные парламенты иностранных государств, международные организации и межпарламентские ассамблеи относительно этого обращения.

Как сообщал УНИАН, Савченко была похищена боевиками на Донбассе, а затем ее перевезли в Россию, где обвиняют в причастности к гибели российских журналистов.

27 октября Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок удержания Савченко под стражей до 13 февраля 2015 года. 22 декабря Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты Савченко, и оставил ее под стражей.

Кроме того, 15 декабря Савченко объявила голодовку в связи с недопуском к ней врача.

26 октября на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина».

11 декабря Верховная Рада поддержала постановление об обращении в Госдуму и к президенту России Владимиру Путину об освобождении Савченко.