Интерпол не хочет объявлять в розыск Януковича и еще шестерых бывших чиновников

Об этом заявил генеральный прокурор Виталий Ярема. "Семь человек во главе с Виктором Януковичем не объявлены на сегодня в розыск Интерполом. Они ничего не отвечают", - сказал генпрокурор.

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По словам Виталия Яремы, Интерполу предоставлены все необходимы материалы относительно бывших высокопоставленных должностных лиц, которые должны стать основой для объявления этих лиц в международный розыск:

"Мы привели им (Интерполу - УНИАН) примеры, материалы, которые там есть и экономические преступления. И даже если отбросить Януковича, то оставьте Захарченко, Пшонку - какие могут быть политические преследования в отношении этих людей", – отметил Виталий Ярема.

Однако, по его словам, Интерпол все равно не объявляет бывших украинских должностных лиц в розыск.