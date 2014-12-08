Интерпол не хочет объявлять в розыск Януковича и еще шестерых бывших чиновников
Интерпол не хочет объявлять в розыск бывшего президента Виктора Януковича, а также бывших чиновников, в частности Виталия Захарченко и Виктора Пшонку, поскольку усматривает в этом политические мотивы.
Об этом заявил генеральный прокурор Виталий Ярема. "Семь человек во главе с Виктором Януковичем не объявлены на сегодня в розыск Интерполом. Они ничего не отвечают", - сказал генпрокурор.
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По словам Виталия Яремы, Интерполу предоставлены все необходимы материалы относительно бывших высокопоставленных должностных лиц, которые должны стать основой для объявления этих лиц в международный розыск:
"Мы привели им (Интерполу - УНИАН) примеры, материалы, которые там есть и экономические преступления. И даже если отбросить Януковича, то оставьте Захарченко, Пшонку - какие могут быть политические преследования в отношении этих людей", – отметил Виталий Ярема.
Однако, по его словам, Интерпол все равно не объявляет бывших украинских должностных лиц в розыск.