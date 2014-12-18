Преступления против Майдана могут переквалифицировать в "создание преступной организации"

Об этом на странице в соцсети написал советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Он напомнил, что в настоящее время преступления против Майдана расследуются по эпизодам. Например, дело по убийству журналиста Вячеслава Веремия ‒ по ст. 115 Уголовного кодекса ("убийство"). А против одного из подозреваемых, который избивал журналиста бейсбольной битой, дело расследуется по ст. 296 ("хулиганство"). В случае избиения и разгона Евромайдана и других случаев насилия со стороны милиции - по ст. 365, 364 ("превышение власти, или злоупотребление властью").

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По словам Антона Геращенко, все преступлении против участников Майдана были организованы преступной группой. «Все они были винтиками в огромной преступной организации, которую создал Виктор Янукович и его ближайшее окружение»,‒ написал советник.

Решение комитета будет направлено генеральному прокурору 19 декабря, а в середине января 2015 года будет запланировано публичное заседание комитета с заслушиванием отчета генпрокурора о том, какие решения он принял по выполнению решения комитета.