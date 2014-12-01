Бывшая глава грузинской полиции может стать заместителем главы МВД Украины

На должность первого заместителя министра внутренних дел Украины претендует экс-глава МВД Грузии Эка Згуладзе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил член фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем.

"Бывший министр полиции Грузии Эка Згуладзе. Была приглашена в правительство Грузии после того, как выиграла дело у государства. Сейчас проживает во Франции, прилетела в Киев три часа назад рейсом из Парижа", - написал он.

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На вопрос Найема, для чего Згуладзе такая работа, экс-чиновница отвечает: "У нас общий враг. Я сейчас не о России, а о нашем общем советском прошлом, которое догоняет из года в год. Мне это не нравилось у нас, и мне это не нравится в Украине".

Также, по словам Згуладзе, в Украине кроме морозов ей не понравился всеобщий нигилизм и "уверенность, что у нас ничего не получится".