ЦИК: Выборы в Раду состоялись

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера.

Он отметил, что в истории украинского парламента уже был случай, когда Верховная Рада работала не в полном конституционном составе - менее чем 450 народных депутатов. Это, в частности, Верховная Рада второго созыва, которая в 1996 году приняла Конституцию Украины.

Читайте такжеВ Раду проходят лишь семь партий, Гриценко и Тигипко за бортом - данные трех экзит-полов“Я хочу обратить внимание на тот момент, что хотя в 12 округах Крыма, 9 округах Донецкой области, в 6 округах Луганской области и в двух округах Севастополя ЦИК не получит результатов, и таких результатов не получат 27 народных депутатов-мажоритарщиков, но это не означает, что состав парламента является нелегитимным. Ровно 20 лет назад, в 1994-м, Верховная Рада второго созыва была избрана в количестве 388 человек. Но никто ее не считал нелегитимным. Эта Верховная Рада приняла Конституцию, а в 1997 году ратифицировала большой договор между Украиной и Россией. Поэтому Верховная Рада Украины является избранной. Она состоялась. Восьмой созыв ждет начала своей работы. И это, я думаю, будет достаточно скоро”, - отметил Магера.