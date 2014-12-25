Опрос: почти половина украинцев за вступление в ЕС в ближайшие 5 лет

Об этом свидетельствуют данные опроса DW-Trend, который по заказу Deutsche Welle провело киевское отделение Института изучения общественного мненияIFAK.

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В результатах указывается, что еще 15% украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС через 5-10 лет.

При этом 19% граждан Украины не хотят членства в ЕС. В результатах отмечается, что часть сторонников и противников вступления в ЕС на западе и на востоке страны практически одинакова.

Кроме этого, социологи констатировали резкий рост симпатий ко всем западным странам и организациями. Так, 66% назвали украино-германские отношения дружественными и партнерскими. Это более чем на 30% выше, чем год назад. 68% высоко оценили отношения Украины с Евросоюзом в целом. В ноябре 2013 года такого мнения придерживались лишь 42%.

Гораздо больше украинцы начали доверять и США – 67% украинцев видят в этой стране друга или партнера (годом ранее – только 27%).

В рамках исследования DW-Trend, проведенного в декабре, были опрошены 1000 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет, проживающие в городах с населением более 50 тыс. человек. Опрос не проводился на территориях, находящихся под контролем сепаратистов, а также в Крыму.