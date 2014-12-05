Калетник и Олийнык объявлены в розыск за фальсификацию голосования за «законы 16 января»

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Согласно сообщению, Управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления ГПУ составлено сообщение о подозрении Калетнику и Олийныку, которые 16 января 2014 года, заранее подготовив протоколы заседания счетной комиссии и отметив в них результаты еще не проведенного голосования, организовали заведомо незаконный процесс голосования в Верховной Раде за девять законов, которые существенно ограничивали конституционные права и свободы граждан и в дальнейшем получили название «диктаторских».

Ранее Генеральной прокуратурой уже осуществлялись попытки привлечения указанных лиц к уголовной ответственности, однако соответствующего согласия на это Верховная Рада не дала.

1 декабря этого года Калетнику и Олийныку было вынесено сообщение о подозрении, что стало возможным лишь после сложения народными депутатами Украины VIІ созыва своих полномочий.

После избрания нового состава Верховной Рады и прекращении депутатских полномочий Олийныка и Калетника следователи смогли самостоятельно составить соответствующие уведомления о подозрении.

Однако, в связи с нахождением подозреваемых за пределами Украины, следователем объявлено их розыск, а Печерским районным судом Киева по результатам рассмотрения ходатайств Генпрокуратуры предоставлено разрешение на их задержание.

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Действия бывших депутатов следствием квалифицировано как злоупотребление служебным положением (ч. 2 ст. 364) и служебный подлог (ч. 2 ст. 366) Уголовного кодекса, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

В настоящее время принимаются меры, направленные на установление места нахождения подозреваемых.

Как сообщал УНИАН, 16 января 2014 года на то время провластные фракции парламента VII созыва приняли "в ручном режиме" ряд законов, которые ограничивали конституционные права и свободы граждан. В частности, ВР ужесточила ограничения на проведение массовых акций, амнистировала бойцов спецподразделения МВД "Беркут", которые избивали мирных демонстрантов, ввела ответственность за клевету и жестко регламентировала деятельность СМИ.

28 февраля Верховная Рада отменила эти репрессивные законы.