Московский суд оставил за решеткой двоих украинских политзаключенных до апреля 2015 года

Московский суд в четверг продлил срок содержания под стражей украинских активистов Александра Кольченко и Алексея Чирния, которых оккупанты обвиняют в подготовке терактов в аннексированном Крыму, до апреля 2015 года сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Суд удовлетворил ходатайство следствия, по которому Чирний останется в СИЗО до 9 апреля 2015 года, а Кольченко — до 16 апреля.

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Как сообщила сотрудница суда, в ближайшую пятницу суд выслушает ходатайство следствия о продлении ареста еще одному фигуранту данного дела - украинскому кинорежиссеру Олегу Сенцову.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма Россиией, ФСБ объявила о задержании в оккупированном Крыму украинских активистов, якобы планировавших теракты в Симферополе, Ялте и Севастополе. Среди задержанных украинский режиссер Олег Сенцов, Алексей Чирний, Геннадий Афанасьев и Александр Кольченко.