«Миссионерская» команда Яценюка
Верховная Рада назначила новый состав Кабмина – народные депутаты одобрили коалиционный список членов правительства «пакетом». Персональное голосование коснулось только кандидатур на пост главы МВД и главы Минобороны, которые проходят по квоте президента.
Во вторник, по сути, во второй день работы новоизбранной Верховной Рады, не обошлось без коллизий. Депутаты, видимо, плохо изучив регламент ВР, со скандалом приняли проект постановления о составе Кабмина. В частности, многие обладатели мандатов восприняли свое первое голосование за документ как окончательное. На самом же деле это было принятием постановления за основу. После этого в зале раздались крики «Ганьба!», а представители «Оппозиционного блока» и вовсе покинули заседание парламента.
Общее настроение недовольных происходящим выразил в социальной сети Facebook народный депутат Борислав Береза: «Мы не знаем большинство этих кандидатов на позиции министров. Мы не знаем, какие реформы они готовы инициировать, и за какой срок они смогут их провести. Мы не слышали их программ. Бумаги на них нам раздали несколько минут назад. Часть из них начинают свою деятельность с нарушения закона. Они не подали декларации о доходах. Но это - мелкое нарушение, с которого начнется эпоха больших. Либо закон во всем, либо период беззакония. Видимо часть большинства это не понимает. Не потому, что не может, а потому что традиции украинского парламентаризма - это продавливание и нарушения закона. Голосовать будем лишь персонально. Пакетно мы голосовать не станем. Это профанация».
Но затем все стало на свои места – депутаты приступили к регламентированному знакомству с кандидатами на пост членов правительства и, удовлетворенные, проголосовали список «пакетом». Премьер-министр Арсений Яценюк Раду поблагодарил, заявил, что новый Кабмин ожидает «сложная миссия», но правительство использует этот «исторический шанс»: «Уверен, что вместе мы преодолеем все трудности, что то, на что надеются миллионы украинцев, будет нами выполнено. У нас сложная миссия, историческая миссия, но историческая ответственность дает исторические шансы. У нас исторический шанс создать новую Украину. И мы этот шанс не просто используем, а мы его выполним», - заявил он.
Итак, новый Кабмин у Украины есть. От фракции «Блок Петра Порошенко» в него вошли:
Павел Климкин вновь возглавил МИД Украины. Его назначение поддержало большинство депутатов - 351.
Климкин родился 25 декабря 1967 года в российском городе Курск. В 1991 году окончил Московский физико-технический институт по специальности физика и прикладная математика, однако с 1993 года меняет сферу деятельности на дипломатию. 1993-2012 год работал на разных должностях в МИД Украины. 19 июня 2014 года был назначен министром иностранных дел. На посту главы дипломатического ведомства Климкин провел ряд внутренних кадровых изменений, в частности, отозвал много украинских послов, а также провел реформу дипломатического корпуса. Владеет английским и немецким языками, имеет базовые знания французского языка. Женат, имеет двух сыновей.
В МИД считают, что назначение Климкина в новом правительстве свидетельствует о сохранении преемственности власти в проведении внешней политики. «Это – логично…, и, очевидно, это также оценка работы министра за месяцы, прошедшие со времени его назначения», - считает представитель МИД Украины Евгений Перебыйнис.
Остался в своем кресле министра обороны и генерал-полковник Степан Полторак. Его кандидатуру также поддержали парламентским большинством - 347 народных депутатов.
Полторак родился в 1965 году в селе Веселая Долина Тарутинского района Одесской области. Окончил Орджоникидзенское высшее военное командное училище МВД СССР, Военную академию Вооруженных Сил Украины. С августа 1983 года поступил на военную службу, которую проходил на должностях командира взвода, роты, начальника штаба батальона, командира батальона, полка, бригады. С марта 2002 года - начальник Академии внутренних войск МВД Украины.
28 февраля 2014 года, указом спикера парламента Александра Турчинова, назначен на должность начальника Главного управления - командующего внутренних войск МВД Украины. А 15 апреля 2014 - утвержден в должности командующего Национальной гвардии Украины. 23 августа 2014 - получил воинское звание генерал-полковника. Через два месяца - 27 октября 2014 года - Полторак был введен в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.
От фракции БПП будут работать в Кабмине и три иностранца, которым Порошенко своим указом в экстренном режиме предоставил украинское гражданство.
Александр Квиташвили - министр здравоохранения Украины, экс-министр здравоохранения, труда и социальных дел Грузии.
Родился в 1970 году в Тбилиси. В 1992 году окончил с отличием исторический факультет Тбилисского государственного университета. В 1993 году получил степень магистра в сфере государственного управления в Школе государственного управления имени Роберта Ф. Вагнера Нью-йоркского университета (США). В тот же год начал работать в финансовом и административном департаменте Медицинского центра Атланты (США).
После возвращения в Грузию в 1993 году работал в грузинском представительстве Программы развития ООН (ПРООН) в качестве специалиста в области администрирования и финансов. В 1995-2002 годах работал консультантом в различных международных организациях в Азербайджане, Литве, Украине, Армении и Сербии. В 2002-2003 годах работал в Нью-Йорке, в Институте Запада и Востока и консультантом Института трансалантического партнерства против СПИДа. В 2004 году назначен директором администрации Института Запада и Востока «EastWest Institute». А в следующем году был назначен главным директором администрации этого института и вошел в совет правления.
Эксперты считают, что иностранец вполне подходит на пост министра здравоохранения, т.к. в Украине руководители этого ведомства, в последнее время, менялись со скоростью звука на фоне войн «фармацевтических» кланов.
Айварас Абромавичус - министр экономического развития и торговли.
Родился в 1976 году в Вильнюсе. В 17 лет уехал учиться в Эстонию, где в 1993 году открылась первая частная бизнес-школа в бывшем СССР – Американский университет. В 1988 году, в составе детской сборной Литвы, стал чемпионом СССР по баскетболу, тренировал женскую и мужскую баскетбольную команду университета. На третьем году учебы стал первым неэстонским сотрудником самого большого банка Прибалтики – «Хансабанка». В 22 года возглавил в банке департамент ценных бумаг. Клиентами финучреждения, к слову, были все фонды из Скандинавии, США, Великобритании.
В 1999 году Абромавичус был приглашен в первый в мире проект по интернет-брокериджу на развивающихся рынках. Переехал в Швецию, а еще через шесть лет - в Москву. Сейчас 38-летний Айварас Абромавичус руководит работой 10 из 20 фондов East Capital с активами 3,6 млрд долларов из Киева, куда переехал после женитьбы на украинке. Жена Екатерина, гражданка Украины, - один из директоров еще одного актива East Capital украинской компании «Агро Регион».
Наталья Яресько - министр финансов.
Выросла в Чикаго, в семье украинцев, которые эмигрировали в США после Второй мировой войны. Получила степень бакалавра наук в области бухгалтерского учета в университете ДеПол (Чикаго, штат Иллинойс) в 1987 году и степень магистра в области государственной политики в Школе государственного управления им. Кеннеди при Гарвардском университете в 1989 году. После окончания университета занимала ряд должностей в экономическом подразделении Государственного департамента США. В 1992-1995 годах возглавляла экономический отдел посольства США в Украине.
В 1995 году осталась в Украине и перешла работать в фонд прямых инвестиций для поддержки малого и среднего бизнеса Western NIS Enterprise Fund (WNISEF), который осуществляет свою деятельность в Украине и Молдове. В 2001 году Яресько возглавила WNISEF. А в 2006 году, после «оранжевой революции», основала свою управляющую компанию Horizon Capital. Horizon Capital владеет долями в компаниях «Агро-Союз», «Датагруп», «Витмарк-Украина», Платинум Банк, «АВК», «Швидко».
Яресько была членом Консультативного совета по вопросам иностранных инвестиций при президенте Ющенко и консультативного комитета Украинского центра содействия иностранному инвестированию при кабинете министров Украины.
Владимир Демчишин - министр энергетики и угольной промышленности.
Родился в 1966 году в Тернопольской области. Окончил Киевское высшее военно-инженерное училище связи, факультет ВМиК МГУ им. М.В. Ломоносова, в 2003-м – курс «Оценка стоимости бизнеса» Международной академии оценки и консалтинга. До нынешнего назначения являлся руководителем Национальной комиссии по регулированию рынка электроэнергетики, хотя опыта работы в этой сфере у него нет.
До назначения в НКРЭ Демчишин занимал должность директора отдела инвестиционно-банковских услуг ICU – компании, соучредителем которой (возглавляла совет директоров – УНИАН) является нынешний глава НБУ Валерия Гонтарева. До ICU Демчишин работал вице-президентом банка ING, а также менеджером отдела корпоративных финансов компании Ernst & Young. У Демчишина три высших образования, в том числе степень МВА по международным финансам в бизнес-школе Канзасского университета (США).
Андрей Пивоварский - министр инфраструктуры.
Окончил Киевский национальный университет им. Т. Шевченко, а также Школу Флетчера Университета Тафтса (США). Является гендиректором группы «Континиум» (заправки WOG, ТМ «КОМО», молочная компания «Галичина»). К слову, основателем «Континиума» является одиозный бизнесмен Игорь Еремеев – человек из окружения Януковича.
До назначения в министерское кресло Пивоварский работал руководителем инвестбанковского подразделения инвестиционной компании Dragon Capital. Провел несколько IPO украинских активов. В их числе размещение акций Davento (девелоперское подразделение, «Велика Кишеня»), Фуршет, KP Media и Clubhouse (оператор сети гостиниц).
Сергей Квит – вновь стал министром науки и образования.
Родился в 1965 году в Ужгороде. В 1991 году окончил Институт журналистики Киевского национального университета им. Т. Шевченко. Доктор филологических наук, профессор. С 1990 года - член-учредитель Ассоциации «Новая литература», с 1995-го - член научного общества им. Николая Михновского, с 2002-го - президент Центра медиареформ, с 2006-го - член Национальной комиссии по утверждению свободы слова при президенте Украины. С 2012 года - член Наблюдательного совета Независимой ассоциации телерадиовещателей.
Геннадий Зубко - вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Родился в 1967 году в Николаеве. Окончил Киевский политех, Киевский инженерно-строительный институт, Киево-Могилянскую академию. Работал директором в житомирских компаниях «Маяк», «Тантал», был начальником управления в киевском «Укрмонтажспецстрое», замом председателя и председателем правления Житомирского завода ограждающих конструкций. Зубко также был депутатом Житомирского горсовета двух созывов.
В мае 2012 года возглавил Житомирский региональный избирательный штаб Объединенной оппозиции «Батькивщина». От нее же тогда, по 62-му округу, прошел в Верховную Раду VII созыва. На последних президентских выборах руководил Житомирским областным штабом Петра Порошенко. С 27 мая до 10 июня этого года временно возглавлял Государственное управление делами. 10 июня был назначен на пост первого заместителя главы администрации президента. Занимался региональной политикой и курировал глав ОГА. На парламентских выборах Зубко также отвечал за работу региональных штабов БПП.
Павел Розенко - министр социальной политики.
Родился в Киеве. В 1993 году окончил Киевский политехнический институт. С 1994 года был помощником-консультантом народного депутата Украины. Один год (с 2000-2001) - советник министра, руководитель службы министра экологии и природных ресурсов Украины. После, до 2005 года – снова помощник-консультант народного депутата. В 2005 по 2006 год - первый заместитель министра труда и социальной политики Украины. 2006-2008 годы - заместитель руководителя главной службы социально-экономического развития, руководитель департамента социальной политики Секретариата президента Украины, в то время им был Виктор Ющенко. Следующие два года – до 2010 - первый заместитель министра труда и социальной политики Украины Людмилы Денисовой. С марта 2010 года - эксперт по вопросам социальной, экономической и бюджетной политики, с сентября 2011-го - ведущий эксперт Центра Разумкова.
С декабря 2012 года - народный депутат Украины VII созыва от партии УДАР (№10 в избирательном списке). Замглавы комитета ВР по вопросам социальной политики и труда. На момент избрания в парламент был помощником-консультантом народного депутата. Кстати, когда в СМИ впервые прошла информация о том, что Розенко будет в составе нового Кабмина, он это категорически отрицал.
Юрий Стець - министр информационной политики.
Родился в 1975 году в Чорткиве Тернопольской области. В 1996 году окончил Черниговское училище искусств, в 2009-м - Харьковский государственный политехнический университет. До 2007 года работал на нескольких телеканалах. Заслуженный журналист Украины, в 2007-2012 годах - народный депутат Украины VI созыва от Блока Наша Украина - Народная самооборона (№53 в избирательном списке). Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации. С февраля по декабрь 2012-го - председатель комитета.
С декабря 2012 года - народный депутат Украины VII созыва от «Батькивщины» (№63 в избирательном списке). Член комитета по вопросам свободы слова и информации. По результатам внеочередных выборов Верховной Рады, состоявшихся 26 октября 2014 года, стал народным депутатом VIIІ созыва от «БПП» (№13 в списке).
От фракции «Народный фронт» в правительство вошли:
Вячеслав Кириленко - вице-премьер-министр, министр культуры.
Родился в 1968 году в селе Полесское Киевской области. В 1993 году окончил философский факультет Киевского университета имени Т.Г. Шевченко. Кандидат философских наук.
В большой политике с 2002 года, являлся замепредседателя Украинской народной партии. В 2005 был был активным участником «оранжевой революции». В феврале 2005 работал в правительстве Юлии Тимошенко на должности министра труда и социальной политики. После отставки правительства Тимошенко в 2007 году работал с Юрием Ехануровым – вице-премьером по гуманитарным вопросам.
В 2012 году стал нардепом от фракции «Батькивщина», на парламентских выборах 2014 года присоединился к партии «Народный Фронт».
Арсен Аваков – во второй раз за последний год министр внутренних дел.
Родился в 1964 году в Баку в семье военнослужащего. В Украине проживает с 1966 года. В 1988-м окончил Харьковский политехнический университет. В 1987-1990 гг. - инженер Харьковского НИИ охраны вод. Занимался научной деятельностью, в частности, вопросами математического моделирования. В 1990-м основал одно из первых в Украине акционерных обществ - АО Инвестор, в котором занял пост президента. В 1992 году создал и возглавил коммерческий банк Базис. 4 февраля 2005 года указом президента Украины Виктора Ющенко, которого активно поддержал на выборах-2004, назначен на должность председателя Харьковской областной государственной администрации. 5 февраля 2010 года, накануне повторного голосования на президентских выборах, освобожден от должности главы Харьковской ОГА.
27 февраля 2014 года назначен министром внутренних дел Украины в правительстве «камикадзе» Арсения Яценюка.
Павел Петренко – снова занял пост министра юстиции.
Родился в 1979 году в Черновцах. Окончил Черновицкий национальный университет и Украинскую академию внешней торговли при Минэкономики по специальности. С 2001 по 2005 годы работал на руководящих должностях в департаменте правового обеспечения «Ощадбанка». Позже занимался частной адвокатской практикой. С 2010-го по 2012-й годы был депутатом Киевского областного совета. В 2012 году соратник Яценюка зашел в Раду под 52-м номером списка «Батькивщины». После слияния партий 15 июня 2013 года был избран одним из замов лидера партии.
Его появление на посту министра юстиции в первом правительстве «камикадзе» Яценюка в конце февраля этого года стало свидетельством особого доверия, которое оказывает ему премьер. Петренко активно занимался юридической поддержкой участников Евромайдана.
Анна Онищенко - министр Кабинета министров.
Родилась в 1984 году в Киеве. Окончила Киевский национальный университет им. Т.Г. Шевченко. В 2011 году получила научную степень кандидата юридических наук. В 2006-2013 годах – работала юрисконсультом в ряде компаний.
В первом Кабмине Яценюка была назначена заместителем министра юстиции Украины, а затем - председателем Государственной регистрационной службы. К слову, когда в СМИ появилась информация о будущем назначении в состав Кабмина Яценюка, Онищенко заявила, что у нее другие планы и в правительстве она работать не собирается.
От фракции «Самопомич» в правительство вошел лишь один представитель: Алексей Павленко - министр аграрной политики.
Родился в 1977 году в Умани Черкасской области. Выпускник экономического факультета Национального университета «Киево-Могилянская академия». Среди нескольких последующих образований – МВА Школы бизнеса Университета Nyenrode, Нидерланды (2001-2002 г.). Руководил сетью магазинов «Фокстрот», возглавлял один из крупнейших агрохолдингов «Райз», является партнером инвестфонда Pharus Assets Management.
«Радикальная партия» Олега Ляшко также получила своего делегата в новом Кабмине.
Валерий Вощевский - вице-премьер-министр.
Родился в 1956 году в с. Галица Нежинского района на Черниговщине. Окончил Киевский институт народного хозяйства и Всесоюзную ордена Дружбы народов Академию внешней торговли по специальности. В 1995 году возглавил корпорацию «Агронафтопродукт». Через год перешел в компанию «Синком-Холдинг», где занял пост президента. В 2001 году он стал одним из лоббистов аграрного бизнеса в правительстве, войдя в состав Координационного совета по развитию аграрной отрасли при Кабинете Анатолия Кинаха. В 2002-м занял пост зама руководителя Главного управления по вопросам внутренней политики АП Леонида Кучмы. В 2003-м – пост первого замминистра экономики и по вопросам европейской интеграции при Валерии Хорошковском. С 2000-го года Вощевский возглавлял Украинскую селянскую демократическую партию. На парламентских выборах 2002 года партия принимала участие в составе «Команды озимого поколения» Хорошковского, в 2006-м - в составе Народного блока Литвина «Мы», в 2007-м – вошла в составе Селянского блока «Аграрная Украина».
С 2005-го по 2006-й и с 2008-го по 2010-й Вощевский был главой правления ОАО «ГАК «Автомобильные дороги Украины». В марте 2010 года Кабмином Николай Азарова был назначен главой Государственной службы автомобильных дорог Украины «Укравтодор». Однако уже через два месяца был уволен. В этом году ему таки удалось попасть в парламент – под номером 8 в списке Радикальной партии Олега Ляшко. В новоизбранном парламенте он успел стать замом главы фракции.
Два представителя в новом Кабмине – от «Батькивщины»:
Игорь Шевченко - министр экологии.
Игорь Шевченко родился в 1971 году в Александрии Кировоградской области в семье инженеров. В 1988 году поступил в Киевский институт физической культуры. В начале третьего курса взял академический отпуск, чтобы определиться с будущим. В течение года овладел профессией массажиста (закончив специальные курсы), поработал несколько месяцев по специальности в Польше. После академического отпуска перевелся на исторический факультет КНУ им. Т. Шевченко. Потом, после года учебы, добился перевода на юридический факультет, а затем удалось попасть в новый на то время Институт международных отношений - КИМО. С 1990 года трудился по специальности, сначала в юридической фирме «Легис», потом в фирме «Фришберг и Партнеры». Также стажировался в Посольстве Украины в Брюсселе, Антимонопольном комитете Украины и юридической фирме «Василь Кисиль и Партнеры». Шевченко учился в Академии европейского права Европейского университета в Италии и занимался общественной деятельностью в юридических студенческих кругах.
В 2012 году возглавил Меритократическую партию Украины. Вел переговоры о совместном участии в парламентских выборах с Анатолием Гриценко и Виталием Кличко, но сотрудничества не получилось. Является учредителем компании Shevchenko Asset Management.
Игорь Жданов - министр молодежи и спорта.
Родился в 1967 году в Виннице. В 1992 году окончил исторический факультет Киевского государственного университета им. Т.Шевченко. В 1994-1995 – работал в юридическом управлении Администрации Президента Украины и группе помощников Президента Леонида Кучмы. В 1997-1999 – сотрудник аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины (помощник заместителя Секретаря СНБО). С 2005 по 2007 годы занимал должность первого заместителя главы центрального исполнительного комитета партии «Народный Союз «Наша Украина». На парламентских выборах 2006 и 2007 входил в состав руководства центрального штаба блоков «Наша Украина» и «Наша Украина – Народная самооборона». С мая 2008-го - президент аналитического центра «Открытая политика».