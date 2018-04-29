«Миссионерская» команда Яценюка

Во вторник, по сути, во второй день работы новоизбранной Верховной Рады, не обошлось без коллизий. Депутаты, видимо, плохо изучив регламент ВР, со скандалом приняли проект постановления о составе Кабмина. В частности, многие обладатели мандатов восприняли свое первое голосование за документ как окончательное. На самом же деле это было принятием постановления за основу. После этого в зале раздались крики «Ганьба!», а представители «Оппозиционного блока» и вовсе покинули заседание парламента.

Общее настроение недовольных происходящим выразил в социальной сети Facebook народный депутат Борислав Береза: «Мы не знаем большинство этих кандидатов на позиции министров. Мы не знаем, какие реформы они готовы инициировать, и за какой срок они смогут их провести. Мы не слышали их программ. Бумаги на них нам раздали несколько минут назад. Часть из них начинают свою деятельность с нарушения закона. Они не подали декларации о доходах. Но это - мелкое нарушение, с которого начнется эпоха больших. Либо закон во всем, либо период беззакония. Видимо часть большинства это не понимает. Не потому, что не может, а потому что традиции украинского парламентаризма - это продавливание и нарушения закона. Голосовать будем лишь персонально. Пакетно мы голосовать не станем. Это профанация».

Но затем все стало на свои места – депутаты приступили к регламентированному знакомству с кандидатами на пост членов правительства и, удовлетворенные, проголосовали список «пакетом». Премьер-министр Арсений Яценюк Раду поблагодарил, заявил, что новый Кабмин ожидает «сложная миссия», но правительство использует этот «исторический шанс»: «Уверен, что вместе мы преодолеем все трудности, что то, на что надеются миллионы украинцев, будет нами выполнено. У нас сложная миссия, историческая миссия, но историческая ответственность дает исторические шансы. У нас исторический шанс создать новую Украину. И мы этот шанс не просто используем, а мы его выполним», - заявил он.

Итак, новый Кабмин у Украины есть. От фракции «Блок Петра Порошенко» в него вошли:

Павел Климкин вновь возглавил МИД Украины. Его назначение поддержало большинство депутатов - 351.

Климкин родился 25 декабря 1967 года в российском городе Курск. В 1991 году окончил Московский физико-технический институт по специальности физика и прикладная математика, однако с 1993 года меняет сферу деятельности на дипломатию. 1993-2012 год работал на разных должностях в МИД Украины. 19 июня 2014 года был назначен министром иностранных дел. На посту главы дипломатического ведомства Климкин провел ряд внутренних кадровых изменений, в частности, отозвал много украинских послов, а также провел реформу дипломатического корпуса. Владеет английским и немецким языками, имеет базовые знания французского языка. Женат, имеет двух сыновей.

В МИД считают, что назначение Климкина в новом правительстве свидетельствует о сохранении преемственности власти в проведении внешней политики. «Это – логично…, и, очевидно, это также оценка работы министра за месяцы, прошедшие со времени его назначения», - считает представитель МИД Украины Евгений Перебыйнис.

Остался в своем кресле министра обороны и генерал-полковник Степан Полторак. Его кандидатуру также поддержали парламентским большинством - 347 народных депутатов.

Полторак родился в 1965 году в селе Веселая Долина Тарутинского района Одесской области. Окончил Орджоникидзенское высшее военное командное училище МВД СССР, Военную академию Вооруженных Сил Украины. С августа 1983 года поступил на военную службу, которую проходил на должностях командира взвода, роты, начальника штаба батальона, командира батальона, полка, бригады. С марта 2002 года - начальник Академии внутренних войск МВД Украины.

28 февраля 2014 года, указом спикера парламента Александра Турчинова, назначен на должность начальника Главного управления - командующего внутренних войск МВД Украины. А 15 апреля 2014 - утвержден в должности командующего Национальной гвардии Украины. 23 августа 2014 - получил воинское звание генерал-полковника. Через два месяца - 27 октября 2014 года - Полторак был введен в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

От фракции БПП будут работать в Кабмине и три иностранца, которым Порошенко своим указом в экстренном режиме предоставил украинское гражданство.

Александр Квиташвили - министр здравоохранения Украины, экс-министр здравоохранения, труда и социальных дел Грузии.

Родился в 1970 году в Тбилиси. В 1992 году окончил с отличием исторический факультет Тбилисского государственного университета. В 1993 году получил степень магистра в сфере государственного управления в Школе государственного управления имени Роберта Ф. Вагнера Нью-йоркского университета (США). В тот же год начал работать в финансовом и административном департаменте Медицинского центра Атланты (США).

После возвращения в Грузию в 1993 году работал в грузинском представительстве Программы развития ООН (ПРООН) в качестве специалиста в области администрирования и финансов. В 1995-2002 годах работал консультантом в различных международных организациях в Азербайджане, Литве, Украине, Армении и Сербии. В 2002-2003 годах работал в Нью-Йорке, в Институте Запада и Востока и консультантом Института трансалантического партнерства против СПИДа. В 2004 году назначен директором администрации Института Запада и Востока «EastWest Institute». А в следующем году был назначен главным директором администрации этого института и вошел в совет правления.

Эксперты считают, что иностранец вполне подходит на пост министра здравоохранения, т.к. в Украине руководители этого ведомства, в последнее время, менялись со скоростью звука на фоне войн «фармацевтических» кланов.

Айварас Абромавичус - министр экономического развития и торговли.

Родился в 1976 году в Вильнюсе. В 17 лет уехал учиться в Эстонию, где в 1993 году открылась первая частная бизнес-школа в бывшем СССР – Американский университет. В 1988 году, в составе детской сборной Литвы, стал чемпионом СССР по баскетболу, тренировал женскую и мужскую баскетбольную команду университета. На третьем году учебы стал первым неэстонским сотрудником самого большого банка Прибалтики – «Хансабанка». В 22 года возглавил в банке департамент ценных бумаг. Клиентами финучреждения, к слову, были все фонды из Скандинавии, США, Великобритании.

В 1999 году Абромавичус был приглашен в первый в мире проект по интернет-брокериджу на развивающихся рынках. Переехал в Швецию, а еще через шесть лет - в Москву. Сейчас 38-летний Айварас Абромавичус руководит работой 10 из 20 фондов East Capital с активами 3,6 млрд долларов из Киева, куда переехал после женитьбы на украинке. Жена Екатерина, гражданка Украины, - один из директоров еще одного актива East Capital украинской компании «Агро Регион».

Наталья Яресько - министр финансов.

Выросла в Чикаго, в семье украинцев, которые эмигрировали в США после Второй мировой войны. Получила степень бакалавра наук в области бухгалтерского учета в университете ДеПол (Чикаго, штат Иллинойс) в 1987 году и степень магистра в области государственной политики в Школе государственного управления им. Кеннеди при Гарвардском университете в 1989 году. После окончания университета занимала ряд должностей в экономическом подразделении Государственного департамента США. В 1992-1995 годах возглавляла экономический отдел посольства США в Украине.

В 1995 году осталась в Украине и перешла работать в фонд прямых инвестиций для поддержки малого и среднего бизнеса Western NIS Enterprise Fund (WNISEF), который осуществляет свою деятельность в Украине и Молдове. В 2001 году Яресько возглавила WNISEF. А в 2006 году, после «оранжевой революции», основала свою управляющую компанию Horizon Capital. Horizon Capital владеет долями в компаниях «Агро-Союз», «Датагруп», «Витмарк-Украина», Платинум Банк, «АВК», «Швидко».

Яресько была членом Консультативного совета по вопросам иностранных инвестиций при президенте Ющенко и консультативного комитета Украинского центра содействия иностранному инвестированию при кабинете министров Украины.

Владимир Демчишин - министр энергетики и угольной промышленности.

Родился в 1966 году в Тернопольской области. Окончил Киевское высшее военно-инженерное училище связи, факультет ВМиК МГУ им. М.В. Ломоносова, в 2003-м – курс «Оценка стоимости бизнеса» Международной академии оценки и консалтинга. До нынешнего назначения являлся руководителем Национальной комиссии по регулированию рынка электроэнергетики, хотя опыта работы в этой сфере у него нет.

До назначения в НКРЭ Демчишин занимал должность директора отдела инвестиционно-банковских услуг ICU – компании, соучредителем которой (возглавляла совет директоров – УНИАН) является нынешний глава НБУ Валерия Гонтарева. До ICU Демчишин работал вице-президентом банка ING, а также менеджером отдела корпоративных финансов компании Ernst & Young. У Демчишина три высших образования, в том числе степень МВА по международным финансам в бизнес-школе Канзасского университета (США).

Андрей Пивоварский - министр инфраструктуры.

Окончил Киевский национальный университет им. Т. Шевченко, а также Школу Флетчера Университета Тафтса (США). Является гендиректором группы «Континиум» (заправки WOG, ТМ «КОМО», молочная компания «Галичина»). К слову, основателем «Континиума» является одиозный бизнесмен Игорь Еремеев – человек из окружения Януковича.

До назначения в министерское кресло Пивоварский работал руководителем инвестбанковского подразделения инвестиционной компании Dragon Capital. Провел несколько IPO украинских активов. В их числе размещение акций Davento (девелоперское подразделение, «Велика Кишеня»), Фуршет, KP Media и Clubhouse (оператор сети гостиниц).

Сергей Квит – вновь стал министром науки и образования.

Родился в 1965 году в Ужгороде. В 1991 году окончил Институт журналистики Киевского национального университета им. Т. Шевченко. Доктор филологических наук, профессор. С 1990 года - член-учредитель Ассоциации «Новая литература», с 1995-го - член научного общества им. Николая Михновского, с 2002-го - президент Центра медиареформ, с 2006-го - член Национальной комиссии по утверждению свободы слова при президенте Украины. С 2012 года - член Наблюдательного совета Независимой ассоциации телерадиовещателей.

Геннадий Зубко - вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Родился в 1967 году в Николаеве. Окончил Киевский политех, Киевский инженерно-строительный институт, Киево-Могилянскую академию. Работал директором в житомирских компаниях «Маяк», «Тантал», был начальником управления в киевском «Укрмонтажспецстрое», замом председателя и председателем правления Житомирского завода ограждающих конструкций. Зубко также был депутатом Житомирского горсовета двух созывов.

В мае 2012 года возглавил Житомирский региональный избирательный штаб Объединенной оппозиции «Батькивщина». От нее же тогда, по 62-му округу, прошел в Верховную Раду VII созыва. На последних президентских выборах руководил Житомирским областным штабом Петра Порошенко. С 27 мая до 10 июня этого года временно возглавлял Государственное управление делами. 10 июня был назначен на пост первого заместителя главы администрации президента. Занимался региональной политикой и курировал глав ОГА. На парламентских выборах Зубко также отвечал за работу региональных штабов БПП.

Павел Розенко - министр социальной политики.

Родился в Киеве. В 1993 году окончил Киевский политехнический институт. С 1994 года был помощником-консультантом народного депутата Украины. Один год (с 2000-2001) - советник министра, руководитель службы министра экологии и природных ресурсов Украины. После, до 2005 года – снова помощник-консультант народного депутата. В 2005 по 2006 год - первый заместитель министра труда и социальной политики Украины. 2006-2008 годы - заместитель руководителя главной службы социально-экономического развития, руководитель департамента социальной политики Секретариата президента Украины, в то время им был Виктор Ющенко. Следующие два года – до 2010 - первый заместитель министра труда и социальной политики Украины Людмилы Денисовой. С марта 2010 года - эксперт по вопросам социальной, экономической и бюджетной политики, с сентября 2011-го - ведущий эксперт Центра Разумкова.

С декабря 2012 года - народный депутат Украины VII созыва от партии УДАР (№10 в избирательном списке). Замглавы комитета ВР по вопросам социальной политики и труда. На момент избрания в парламент был помощником-консультантом народного депутата. Кстати, когда в СМИ впервые прошла информация о том, что Розенко будет в составе нового Кабмина, он это категорически отрицал.

Юрий Стець - министр информационной политики.

Родился в 1975 году в Чорткиве Тернопольской области. В 1996 году окончил Черниговское училище искусств, в 2009-м - Харьковский государственный политехнический университет. До 2007 года работал на нескольких телеканалах. Заслуженный журналист Украины, в 2007-2012 годах - народный депутат Украины VI созыва от Блока Наша Украина - Народная самооборона (№53 в избирательном списке). Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации. С февраля по декабрь 2012-го - председатель комитета.

С декабря 2012 года - народный депутат Украины VII созыва от «Батькивщины» (№63 в избирательном списке). Член комитета по вопросам свободы слова и информации. По результатам внеочередных выборов Верховной Рады, состоявшихся 26 октября 2014 года, стал народным депутатом VIIІ созыва от «БПП» (№13 в списке).

От фракции «Народный фронт» в правительство вошли:

Вячеслав Кириленко - вице-премьер-министр, министр культуры.

Родился в 1968 году в селе Полесское Киевской области. В 1993 году окончил философский факультет Киевского университета имени Т.Г. Шевченко. Кандидат философских наук.

В большой политике с 2002 года, являлся замепредседателя Украинской народной партии. В 2005 был был активным участником «оранжевой революции». В феврале 2005 работал в правительстве Юлии Тимошенко на должности министра труда и социальной политики. После отставки правительства Тимошенко в 2007 году работал с Юрием Ехануровым – вице-премьером по гуманитарным вопросам.

В 2012 году стал нардепом от фракции «Батькивщина», на парламентских выборах 2014 года присоединился к партии «Народный Фронт».

Арсен Аваков – во второй раз за последний год министр внутренних дел.

Родился в 1964 году в Баку в семье военнослужащего. В Украине проживает с 1966 года. В 1988-м окончил Харьковский политехнический университет. В 1987-1990 гг. - инженер Харьковского НИИ охраны вод. Занимался научной деятельностью, в частности, вопросами математического моделирования. В 1990-м основал одно из первых в Украине акционерных обществ - АО Инвестор, в котором занял пост президента. В 1992 году создал и возглавил коммерческий банк Базис. 4 февраля 2005 года указом президента Украины Виктора Ющенко, которого активно поддержал на выборах-2004, назначен на должность председателя Харьковской областной государственной администрации. 5 февраля 2010 года, накануне повторного голосования на президентских выборах, освобожден от должности главы Харьковской ОГА.

27 февраля 2014 года назначен министром внутренних дел Украины в правительстве «камикадзе» Арсения Яценюка.

Павел Петренко – снова занял пост министра юстиции.

Родился в 1979 году в Черновцах. Окончил Черновицкий национальный университет и Украинскую академию внешней торговли при Минэкономики по специальности. С 2001 по 2005 годы работал на руководящих должностях в департаменте правового обеспечения «Ощадбанка». Позже занимался частной адвокатской практикой. С 2010-го по 2012-й годы был депутатом Киевского областного совета. В 2012 году соратник Яценюка зашел в Раду под 52-м номером списка «Батькивщины». После слияния партий 15 июня 2013 года был избран одним из замов лидера партии.

Его появление на посту министра юстиции в первом правительстве «камикадзе» Яценюка в конце февраля этого года стало свидетельством особого доверия, которое оказывает ему премьер. Петренко активно занимался юридической поддержкой участников Евромайдана.

Анна Онищенко - министр Кабинета министров.

Родилась в 1984 году в Киеве. Окончила Киевский национальный университет им. Т.Г. Шевченко. В 2011 году получила научную степень кандидата юридических наук. В 2006-2013 годах – работала юрисконсультом в ряде компаний.

В первом Кабмине Яценюка была назначена заместителем министра юстиции Украины, а затем - председателем Государственной регистрационной службы. К слову, когда в СМИ появилась информация о будущем назначении в состав Кабмина Яценюка, Онищенко заявила, что у нее другие планы и в правительстве она работать не собирается.

От фракции «Самопомич» в правительство вошел лишь один представитель: Алексей Павленко - министр аграрной политики.

Родился в 1977 году в Умани Черкасской области. Выпускник экономического факультета Национального университета «Киево-Могилянская академия». Среди нескольких последующих образований – МВА Школы бизнеса Университета Nyenrode, Нидерланды (2001-2002 г.). Руководил сетью магазинов «Фокстрот», возглавлял один из крупнейших агрохолдингов «Райз», является партнером инвестфонда Pharus Assets Management.

«Радикальная партия» Олега Ляшко также получила своего делегата в новом Кабмине.

Валерий Вощевский - вице-премьер-министр.

Родился в 1956 году в с. Галица Нежинского района на Черниговщине. Окончил Киевский институт народного хозяйства и Всесоюзную ордена Дружбы народов Академию внешней торговли по специальности. В 1995 году возглавил корпорацию «Агронафтопродукт». Через год перешел в компанию «Синком-Холдинг», где занял пост президента. В 2001 году он стал одним из лоббистов аграрного бизнеса в правительстве, войдя в состав Координационного совета по развитию аграрной отрасли при Кабинете Анатолия Кинаха. В 2002-м занял пост зама руководителя Главного управления по вопросам внутренней политики АП Леонида Кучмы. В 2003-м – пост первого замминистра экономики и по вопросам европейской интеграции при Валерии Хорошковском. С 2000-го года Вощевский возглавлял Украинскую селянскую демократическую партию. На парламентских выборах 2002 года партия принимала участие в составе «Команды озимого поколения» Хорошковского, в 2006-м - в составе Народного блока Литвина «Мы», в 2007-м – вошла в составе Селянского блока «Аграрная Украина».

С 2005-го по 2006-й и с 2008-го по 2010-й Вощевский был главой правления ОАО «ГАК «Автомобильные дороги Украины». В марте 2010 года Кабмином Николай Азарова был назначен главой Государственной службы автомобильных дорог Украины «Укравтодор». Однако уже через два месяца был уволен. В этом году ему таки удалось попасть в парламент – под номером 8 в списке Радикальной партии Олега Ляшко. В новоизбранном парламенте он успел стать замом главы фракции.

Два представителя в новом Кабмине – от «Батькивщины»:

Игорь Шевченко - министр экологии.

Игорь Шевченко родился в 1971 году в Александрии Кировоградской области в семье инженеров. В 1988 году поступил в Киевский институт физической культуры. В начале третьего курса взял академический отпуск, чтобы определиться с будущим. В течение года овладел профессией массажиста (закончив специальные курсы), поработал несколько месяцев по специальности в Польше. После академического отпуска перевелся на исторический факультет КНУ им. Т. Шевченко. Потом, после года учебы, добился перевода на юридический факультет, а затем удалось попасть в новый на то время Институт международных отношений - КИМО. С 1990 года трудился по специальности, сначала в юридической фирме «Легис», потом в фирме «Фришберг и Партнеры». Также стажировался в Посольстве Украины в Брюсселе, Антимонопольном комитете Украины и юридической фирме «Василь Кисиль и Партнеры». Шевченко учился в Академии европейского права Европейского университета в Италии и занимался общественной деятельностью в юридических студенческих кругах.

В 2012 году возглавил Меритократическую партию Украины. Вел переговоры о совместном участии в парламентских выборах с Анатолием Гриценко и Виталием Кличко, но сотрудничества не получилось. Является учредителем компании Shevchenko Asset Management.

Игорь Жданов - министр молодежи и спорта.

Родился в 1967 году в Виннице. В 1992 году окончил исторический факультет Киевского государственного университета им. Т.Шевченко. В 1994-1995 – работал в юридическом управлении Администрации Президента Украины и группе помощников Президента Леонида Кучмы. В 1997-1999 – сотрудник аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины (помощник заместителя Секретаря СНБО). С 2005 по 2007 годы занимал должность первого заместителя главы центрального исполнительного комитета партии «Народный Союз «Наша Украина». На парламентских выборах 2006 и 2007 входил в состав руководства центрального штаба блоков «Наша Украина» и «Наша Украина – Народная самооборона». С мая 2008-го - президент аналитического центра «Открытая политика».