ГПУ допросит Шуфрича, Мирошниченко, Макеенко, Кивалова и Герман по голосованию за "диктаторские законы"

Об этом сообщил старший помощник генерального прокурора по особым поручениям Валерий Карпунцов на своей странице в соцсети.

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По его словам, эти депутаты "раньше не допрашивались по поводу обстоятельств проведения голосования за законы, принятые на пленарном заседании Верховной Рады 16.01.2014".

В сообщении также говорится, что в этот же день в ГПУ вызван Александр Ефремов. "Но у него уже другая тематика - угольная", - отмечено в сообщении.