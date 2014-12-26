ГПУ допросит Шуфрича, Мирошниченко, Макеенко, Кивалова и Герман по голосованию за "диктаторские законы"
19:34, 26 декабря 2014Политика
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На допрос в Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ) 29 декабря вызваны народные депутаты Нестор Шуфрич, Юрий Мирошниченко и Сергей Кивалов, Владимир Макеенко и Анна Герман по поводу голосования за "диктаторские законы" 16 января.
В ГПУ вызвали депутатов, голосовавших за "диктаторские законы" 16 января / 2000.ua
Об этом сообщил старший помощник генерального прокурора по особым поручениям Валерий Карпунцов на своей странице в соцсети.
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По его словам, эти депутаты "раньше не допрашивались по поводу обстоятельств проведения голосования за законы, принятые на пленарном заседании Верховной Рады 16.01.2014".
В сообщении также говорится, что в этот же день в ГПУ вызван Александр Ефремов. "Но у него уже другая тематика - угольная", - отмечено в сообщении.
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