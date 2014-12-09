Яценюк обещает ввести 15 тысяч новых стандартов до 2016 года

Об этом заявил во время заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Украина полностью отказывается от советских стандартов... У нас есть 15 тыс. новых стандартов, которые будут введены. Это требует много времени, но мы ставим срок - до 2016 года. Это оптимистичные сроки», - сказал Яценюк.

Читайте такжеКабмин утвердил программу действий на два последующих годаНапомним, 1 ноября начало действовать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. При этом экономическую часть соглашения, которая касается зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом, отложили до конца 2015 года. Между тем, ЕС в одностороннем порядке продлил для Украины еще на год автономные торговые преференции.