За время проведения АТО пропали без вести 1667 военных

Такие данные были озвучены на слушании в парламентском комитете по вопросам здравоохранения, сообщает "Апостроф".

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Также на слушании сообщили данные о потерях личного состава ВСУ, других военных формирований и правоохранительных органов.

В частности, по состоянию на 19 декабря, всего погибли 1275 человек из личного состава ВСУ, из них офицеров – 250, сержантов – 1025.

В отношении количества личного состава ВСУ, которые получили ранения во время конфликта на востоке Украины, таких пострадавших 2885 человек, 548 - из офицерского состава, 2337- из сержантского.