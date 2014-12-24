За время проведения АТО пропали без вести 1667 военных
16:39, 24 декабря 2014Политика
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С начала проведения АТО на Донбассе без вести пропали 1667 человек личного состава вооруженных сил Украины (ВСУ).
REUTERS
Такие данные были озвучены на слушании в парламентском комитете по вопросам здравоохранения, сообщает "Апостроф".
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Также на слушании сообщили данные о потерях личного состава ВСУ, других военных формирований и правоохранительных органов.
В частности, по состоянию на 19 декабря, всего погибли 1275 человек из личного состава ВСУ, из них офицеров – 250, сержантов – 1025.
В отношении количества личного состава ВСУ, которые получили ранения во время конфликта на востоке Украины, таких пострадавших 2885 человек, 548 - из офицерского состава, 2337- из сержантского.
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