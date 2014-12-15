Количество погибших на Донбассе превысило 4,7 тысячи человек - ООН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в докладе Управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, который был роздан журналистам перед началом брифинга помощника генерального секретаря ООН по правам человека Ивана Шимоновича.

“В соответствии с последними данными Управления верховного комиссара ООН по правам человека и Всемирной организации здравоохранения, с середины апреля по 12 декабря, по меньшей мере, 4707 человек были убиты и 10322 ранены на территориях, где длится конфликт в восточной Украине”, - говорится в докладе.

Читайте такжеЗа время АТО погибли 917 военных, более 3,3 тысячи ранены - МинобороныВместе с тем сообщается, что с начала режима прекращения огня, то есть, с 6 сентября по 12 декабря, было зарегистрировано, по меньшей мере, 1357 погибших. В то же время отмечается, что некоторые из этих лиц могли быть убиты до объявления режима прекращения огня.