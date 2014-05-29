ЦИК назвала предварительные результаты: у Порошенко - 54,7%, у Тимошенко - 12,81%

Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов участковых избирательных комиссий по итогам голосования на внеочередных выборах президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, Петр Порошенко получил 54,7% голосов избирателей, Юлия Тимошенко - 12,81%, Олег Ляшко - 8,32%, Анатолий Гриценко - 5,48%, Сергей Тигипко - 5,23%, Михаил Добкин - 3,03%, Вадим Рабинович - 2,25%. Остальные кандидаты на пост президента получили менее 2% голосов избирателей. Читайте такжеТурчинов поздравил Порошенко и Кличко с победой на выборах Количество голосов избирателей, согласно обработанным электронным протоколам, составляет 17 млн 774 тыс. 827 чел.

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