В МВД не знают, пересек ли сбежавший экс-беркутовец Садовник границу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

“По Садовнику официальной информации пока нет. То есть, факта пересечения границы нет. А если он пересек границу, то сделал это нелегально”, - сказал Геращенко.

Также он выразил мнение, что судья Светлана Волкова, которая изменила Садовнику меру пресечения с удержания под стражей домашним арестом, не имеет морального права осуществлять правосудие и должна быть привлечена к уголовной ответственности.

Как сообщалось, 19 сентября судья Печерского райсуда Киева Светлана Волкова освободила из-под ареста бывшего командира роты спецназначения полка милиции особого назначения "Беркут" Садовника, которого подозревают в убийстве 39 активистов Майдана во время событий 20 февраля на улице Институтской.

26 сентября Садовник не явился на заседание суда, где ему должны были изменить меру пресечения.

3 октября подозреваемый в расстрелах на Майдане Садовник сбежал из-под домашнего ареста. Некоторые СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах писали, что он находится на территории аннексированного Крыма.

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В то же время адвокат командира "Беркута" заявил, что его подзащитного похитили, чтобы уничтожить.

Жена подозреваемого Садовника написала заявление в милицию о его похищении.

Между тем, Генпрокуратура открыла производство в отношении судьи Волковой и объявила ей подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.375 УК Украины (вынесение судьей заведомо неправосудного постановления, повлекшего тяжелые последствия).