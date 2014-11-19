20% украинцев принимали участие в Евромайдане – опрос

Из них 5% принимали участие в акциях протеста в Киеве, 6% - в других городах или селах, еще 9% помогали митингующим (продуктами, вещами, деньгами), говорится в отчете по результатам исследования, проведенного упомянутыми учреждениями.

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Наиболее высокий уровень участия Западного региона: 7% принимали участие в протестных акциях в Киеве, 26% - в других городах и селах, 29,5% помогали митингующим; в Центральном регионе соответствующие цифры составляют 9,5%, 2% и 7,5% соответственно, сообщает ZN.ua.

Исследователи отмечают, что в других регионах участие в революционных событиях было существенно ниже: 2% - в Южном регионе, 3% - в Восточном, 3% - на Донбассе.

Согласно результатам опроса, участие в протестных акциях Євромайдана зависит и от уровня образования: среди граждан с высшим образованием в протестных акциях принимали участие 25%, средним специальным - 15%, полным средним - 14%, неполным средним - 7%.

При этом общественное мнение участников Майдана по некоторым вопросам значительно отличается от мнения населения Украины в целом. Так, среди тех, кто участвовал в протестных акциях в Киеве, 76% проголосовали бы на референдуме за вступление Украины в НАТО, а среди тех, кто участвовал в протестных акциях за пределами Киева - все 90% (по Украине в целом - 44%).

Кроме того, участники акций протеста более склонны поддерживать самосуд как метод установления справедливости (24%, по Украине в целом - 11%), "мусорную люстрацию" (33%, по Украине в целом - 16%) и свободную продажу оружия (24%, по Украине в целом - 10%).

Опрос проводился фондом "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" совместно с Киевским международным институтом социологии с 9 по 18 октября 2014 года, в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме АР Крым. В нем приняли участие 2025 респондентов. Погрешность выборки не превышает 2,2%.