В Украине зафиксирована самая низкая явка на выборы за всю историю – 52,42%

Как передает корреспондент УНИАН, Центризбирком обнародовал явку на всех 198 округах.

Самая высокая явка зафиксирована на западной Украине: Львовская область - 70%, Тернопольская - 68,28%, Волынская - 64,85%, Ивано-Франковская - 63,73%.

Достаточно высокой явка была в центральной и северной Украине: Ривненская область - 59,58%, Хмельницкая - 60,21%, Житомирская - 56,67%, Винницкая - 58,08%, Черкасская - 56,05%. Киевская - 57,24%, Черниговская - 56,95%.

Несколько ниже явка в таких областях: Сумская - 54,64%, Полтавская - 54,53%, Кировоградская - 53,72%, Днепропетровская - 47,86%.

Читайте такжеЦИК обработала более 25% протоколов: "Народный фронт" сохраняет отрыв от БППСамой низкой явка была в юго-восточных областях и в Закарпатье: Луганская область - 32,87%, Донецкая - 32,4%, Харьковская - 45,32%, Запорожская - 47,19%, Херсонская - 41,36%, Николаевская - 42,8%, Одесская - 39,52%, Закарпатская - 44,68%.

В Киеве явка составила 55,86%.