В комитете Рады по свободе слова назвали первые изменения в сфере медиа

Об этом шла речь на совместном заседании Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики и Общественного совета по вопросам свободы слова и информационной политики, сообщает ТСН.

По словам председателя профильного парламентского комитета, народного депутата фракции "Народный фронт" Виктории Сюмар, во время заседания были согласованы основные направления его работы.

Читайте такжеКабмину предложили ликвидировать Нацкомиссию по защите общественной морали

"Первый приоритет - это общественное вещание и его быстрая реализация, второй - это иновещание, третий - это разгосударствление, четвертый - это прозрачность медиасобственности, пятый - защита прав журналистов и последний - максимальная прозрачность власти перед обществом", - подчеркнула народный депутат.

Именно на реализации этих моментов хочет сосредоточиться комитет вместе с общественностью. "Было решено, что на базе этого комитета будет создана коммуникационная площадка для согласования позиций всех сторон - медиасообщества, общественных организаций и органов власти. Несмотря на это, вокруг этого будет построена целая система изменений в сфере медиа", - сказала председатель Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Сюмар.