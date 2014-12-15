В ООН осудили намерение власти не платить пенсии в контролируемых боевиками районах

Организация Объединенных наций предупреждает об "угрожающих для жизни условияч" на Востоке Украины. С наступлением зимы положение местного населения значительно ухудшилось, заявил в понедельник, 15 декабря, в Женеве уполномоченный ООН по правам человека Раад аль-Хусейн, сообщает агентство epd. В контролируемых боевиками районах, согласно докладу представителя ООН, уничтожено верховенство права. Вследствие этого из-за продолжающегося насилия практически все основополагающие права человека находятся под угрозой, сообщает DW.

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Как подчеркнул аль-Хусейн, экономическая ситуация в регионе также является нестабильной, большинство местных учреждений сферы услуг закрыты. Особенно страдают, по данным ООН, дети и пожилые люди. В связи с этим ООН призвала украинскую власть соблюдать права человека и гарантировать сохранение социальной инфраструктуры на Востоке Украины. В организации раскритиковали заявления правительства о намерении прекратить с 2015 года выплату пенсий и социальной помощи в контролируемых боевиками районах.

Ответственными за обострение ситуации, заявляют в ООН, являются, прежде всего, вооруженные группировки, поддерживаемые из-за рубежа, в том числе из России - оружием и войсками. Они, в отличие от украинского правительства, говорится в сообщении, не выполняют положений Минских соглашений. Напомним, по данным ООН, с начала конфликта на Востоке Украины погибло 4700 человек, более 10 тысяч 300 человек - ранены.