Посылки 'Новой почты' существенно задерживаются: в компании предупредили украинцев

В связи с перенастройкой логистических процессов возможны дополнительные задержки с доставкой.

В "Новой почте" сообщили о задержках в доставке посылок из-за разрушения сортировочных центров в результате атак России. Об этом пресс-служба компании сообщила в соцсети Threads в ответ на вопрос пользователя о длительных сроках доставки.

"Из-за разрушения центральных сортировочных центров и перенастройки логистических процессов возможны дополнительные задержки в доставке", – говорится в сообщении.

Следует отметить, что в настоящее время посылки могут существенно задерживаться даже в пределах одного города или близлежащих населенных пунктов.

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Как сообщает корреспондент УНИАН, в частности, посылки из Киева в Бровары, которые раньше доставлялись менее чем за сутки, сейчас идут по несколько дней. Так, одна из посылок находится в пути уже более 70 часов.

Также стоит помнить, что за утерянную посылку компания возвращает сумму, которая была указана отправителем в качестве заявленной стоимости. УНИАН писал о случае возмещения 500 гривень за утерянную посылку стоимостью 40 тысяч гривень из-за занижения отправителем заявленной стоимости.

Удары РФ по "Новой почте" – главные новости

Российские оккупанты регулярно атакуют сортировочные центры и отделения "Новой почты". В результате массированной ракетной атаки российских оккупантов в ночь на среду, 5 августа, был уничтожен сортировочный центр "Новой почты" в Киеве. Погибли три человека, еще восемь получили ранения.

2 августа российские захватчики нанесли удар по почтовому терминалу в пригороде Харькова, там вспыхнул пожар. Один человек погиб.

31 июля удару подверглось отделение "Новой почты" в Винницкой области. В результате атаки были пострадавшие. 30 июля российские оккупанты нанесли удар по сортировочному терминалу компании в Полтаве. Сотрудники находились в укрытиях и не пострадали.

25 июля удар российского реактивного БПЛА по Сумам унес жизни трёх человек – водителей "Новой почты". На месте попадания возник масштабный пожар. Из-за угрозы повторных атак спасатели не могли полноценно работать и быстро ликвидировать последствия удара.

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