Google отключил привычный способ резервного копирования фото: что теперь делать

Изменение затронет тех, кто использовал компьютер для резервного копирования изображений в облачный сервис Google.

Если вы использовали Google Drive для резервного копирования фотографий с компьютера, пришло время искать альтернативное решение. Google напомнила, что 10 августа 2026 года заканчивается поддержка автоматической синхронизации между резервными копиями в настольной версии Drive и Google Photos.

Как объясняет компания на странице поддержки, после этой даты новые фото и другие картинки придется загружать непосредственно в Google Photos через веб-версию сервиса.

Для продолжения резервного копирования на компьютере пользователям необходимо зайти в веб-версию Google Фото, нажать значок "+" в правом верхнем углу, выбрать "Резервное копирование папок" и указать папку с фотографиями на своем компьютере, которую они хотят скопировать в облако.

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После этого фотографии будут загружаться автоматически, но есть важный момент: веб-версия Google Photos и ее веб-приложение должны оставаться открытыми.

Есть и другое ограничение для владельцев Mac. Google Photos не умеет автоматически создавать резервную копию библиотеки приложения Apple Photos. В таком случае сначала придется синхронизировать снимки через iCloud, а затем использовать Google Photos на iPhone или iPad.

Что будет со старыми фотографиями Google Drive

В компании отметили, что уже загруженные фотографии никуда не исчезнут. Изменение касается только новых загрузок: после 10 августа они больше не будут автоматически переноситься из Google Drive в Google Photos.

Если пользователю достаточно хранить фотографии только в Google Drive, делать ничего не придется. Однако тем, кто собирается перейти на Google Photos, стоит отключить резервное копирование тех же папок в Drive. Иначе одинаковые фотографии будут занимать дополнительное место в облачном хранилище.

Это особенно важно для пользователей Google One: лишние копии могут быстрее заполнить доступное пространство и заставить перейти на более дорогой тариф.

Как отключить резервное копирование папок в Google Drive

Откройте приложение Google Drive на компьютере.

Откройте "Настройки" > Предпочтения" > "Мой компьютер

Выберите нужную папку, содержащую изображения, для которых вы хотите отключить синхронизацию.

Снимите отметку "Синхронизировать с Google Drive".

Нажмите "Готово", а затем "Сохранить".

Проверить способ загрузки конкретной фотографии можно непосредственно в Google Photos. Для этого нужно открыть снимок и нажать значок информации "i".

Это изменение политики наиболее существенно затронет владельцев профессиональных камер, а также пользователей со старыми фотоархивами, которые хранятся на компьютере и до сих пор автоматически резервируются через Google Drive.

Если же фотографии в основном делаются на Android-смартфон или iPhone, ситуация проще: многие такие снимки уже автоматически сохраняются через Google Photos или Apple Photos.

При этом полностью полагаться на один облачный сервис все равно не стоит. Для важных снимков желательно иметь дополнительную копию, к примеру, на внешнем жестком диске или в другом облачном хранилище. Это позволит избежать потери всей коллекции, если с основным способом резервного копирования что-то пойдет не так.

Напомним, в январе 2027 года Google отключит одну из самых полезных функций Gmail. После этой даты через Gmail можно будет отправлять письма только с адресов Gmail, независимо от того, используется веб-версия сервиса или мобильное приложение.

Ранее Google прекратила программную поддержку Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Эти смартфоны больше не будут получать новые функции и ежемесячные патчи безопасности.

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