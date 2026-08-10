В Колумбии произошло мощное землетрясение: погибли по меньшей мере 18 человек, - ВВС

Эпицентр землетрясения находился недалеко от деревни Сан-Хосе-дель-Пальмар в провинции Чоко на тихоокеанском побережье страны.

В Колумбии мощное землетрясение магнитудой 7,4 унесло жизни по меньшей мере 18 человек, еще больше оказались под завалами зданий. Как пишет ВВС, по данным геологической службы страны, землетрясение произошло в 07:34 (12:34 по Гринвичу) на глубине 103 км.

Эпицентр землетрясения находился вблизи деревни Сан-Хосе-дель-Пальмар в провинции Чоко на тихоокеанском побережье страны. Его можно было ощутить за сотни километров к востоку, в столице, Боготе, где была проведена эвакуация из нескольких зданий.

В третьем по численности населения городе Колумбии обрушилось около 25 зданий. Управление гражданской авиации страны сообщило о повреждениях в нескольких региональных аэропортах, в частности в Перейре, Манисалесе, Кибдо, Вирмении, Картаго и Буэнавентуре.

Видео дня

В столице, Боготе, сильно тряслись деревья и светофоры. Люди выбегали из своих домов и офисов. Они сообщали, что чувствовали, как земля под ними двигалась почти две минуты.

Мэр столицы Карлос Фернандо Галан заявил, что получал сообщения о трещинах в зданиях, но пока, по его словам, никаких серьезных повреждений городской инфраструктуры обнаружено не было.

Землетрясение в Венесуэле – что известно

Как сообщал УНИАН, в июне в Венесуэле произошли два мощных землетрясения. По данным Геологической службы США, сначала был зафиксирован толчок магнитудой 7,2 примерно в 160 километрах к западу от Каракаса, а менее чем через минуту произошло второе землетрясение магнитудой 7,5.

Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в столице страны. В нескольких районах Каракаса обрушились жилые дома.

Очевидцы рассказывают, что землетрясение сопровождалось сильным грохотом, а жители в панике покидали дома и офисы. Многие сравнивают случившееся с разрушительным землетрясением 1967 года, которое также затронуло Каракас.

Из-за повреждений временно был закрыт крупнейший аэропорт страны в Майкетии. Власти отменили занятия в учебных заведениях до конца недели для оценки ущерба. Больницы переведены на усиленный режим работы и готовятся принимать новых пострадавших.

Сначала была объявлена угроза цунами, однако позже предупреждение отменили.

Вас также могут заинтересовать новости: