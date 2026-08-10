Авиакомпания запускает рейс для наблюдения за солнечным затмением прямо с самолета

Рейс пройдет через полосу полной фазы затмения, его ход будет транслироваться в социальных сетях.

12 августа испанская авиакомпания Iberia запускает специальный рейс, чтобы пассажиры, а также зрители со всего мира могли насладиться захватывающими видами солнечного затмения. Об этом сообщает Time Out.

Самолет вылетит из аэропорта Мадрид-Барахас имени Адольфо Суареса в 18:45. Рейс IB1473, номер которого отсылает к году рождения астронома Николая Коперника, пролетит над провинцией Паленсия, после чего вернется в испанскую столицу.

Самолет поднимется на высоту около 10 тысяч метров над уровнем моря, чтобы минимизировать влияние облачности и атмосферных помех. Маршрут разработан таким образом, чтобы он пролегал через полосу полной фазы затмения.

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На борту будут не только пассажиры.

Рейс также станет возможностью для ученых провести исследования. В частности, в экспедиции примут участие исследователи проекта Shelios под руководством астронома Микеля Серра-Рикарта, научного директора Light Bridges и исследователя Института астрофизики Канарских островов.

Ученые планируют воспользоваться редкой возможностью для изучения солнечной короны – внешнего слоя атмосферы Солнца, который обычно скрыт из-за яркости светила.

Но и это еще не все. Используя технологию Starlink, Iberia также будет транслировать затмение в прямом эфире в своих социальных сетях прямо с борта. Вероятно, зрители получат гораздо более четкое изображение, чем при наблюдении за явлением с земли.

Это далеко не единственный рейс, запланированный специально для того, чтобы пассажиры могли увидеть солнечное затмение во всей его красе. Авиакомпания Brussels Airlines также объявила о специальном рейсе, который совпадёт с этим астрономическим явлением.

Полное солнечное затмение – справка

Полное солнечное затмение 12 августа – это одно из главных астрономических событий года, во время которого тень Луны пройдет через Гренландию, Исландию, Испанию и Португалию. Максимальная продолжительность полной фазы составит около 2 минут.

Это первое полное солнечное затмение, которое можно наблюдать в континентальной Европе за последние 27 лет.

Полное солнечное затмение происходит, когда Луна идеально выравнивается между Солнцем и Землей. Дело в том, что Солнце примерно в 400 раз больше Луны, но в то же время находится примерно в 400 раз дальше от Земли. Поэтому во время затмения они имеют почти одинаковый видимый размер на небе.

Пассажирская авиация – другие новости

Недавно УНИАН сообщал, что в Канаде пришлось отменить авиарейс после того, как ребенок отказался занять свое место и пристегнуться ремнем безопасности. Из-за инцидента пассажирам пришлось остаться в аэропорту до следующего дня, а некоторым пришлось в спешке искать номера в близлежащих отелях.

А еще раньше пассажир Ryanair, которого во время полета частично затянуло в иллюминатор самолёта, рассказал, что лишь через две недели после инцидента авиакомпания предложила ему перенести рейс. По словам мужчины, никакой другой помощи или компенсации от перевозчика он не получил.

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