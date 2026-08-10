Геймер убедил Steam вернуть деньги за игру, хотя он провел в ней 470 часов

Политика Steam позволяет вернуть любую игру, если она была куплена менее 14 дней назад, а общее время в ней не превышает двух часов.

Геймеру удалось оформить полный возврат средств в Steam за Battlefield 6, несмотря на то, что провел в игре более 470 часов. Причиной стало решение разработчиков убрать из игры несколько режимов, включая любимый режим пользователя, пишет Dexerto.

После того как вслед за King of the Hill и Squad Deathmatch из игры пропал формат Rush, в который он наиграл больше всего часов, геймер написал в поддержку Steam и попросил вернуть полную стоимость издания Phantom Edition.

Обращаясь в поддержку Steam, он указал, что несколько режимов пропали из шутера без предупреждения спустя почти год после релиза. Дополнительно он приложил ссылку на официальную страницу Battlefield 6, где Rush до сих пор числится среди доступных режимов, несмотря на удаление.

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В итоге, представитель службы поддержки Steam согласился с аргументами игрока и оформил полный возврат средств. Игрок получил обратно $109 – именно столько стоило издание Battlefield 6: Phantom Edition на старте.

Стандартные правила Steam позволяют вернуть игру в течение двух недель после покупки при условии, что пользователь провел в ней менее двух часов. В данном случае речь идет о покупке, сделанной почти год назад, и 470 часах игрового времени.

Случай также примечателен тем, что возмещение средств было связано не с технической проблемой или невозможностью запустить игру, а с изменением самого игрового контента после релиза.

Напомним, ранее Steam уже закрыл лазейку с возвратом денег за игры с расширенным доступом. Так, больше нельзя вернуть средства за игру по предзаказу, в которую поиграли больше двух часов.

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