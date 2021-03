Эта сумма основана на стоимости товаров, которые перемещаются на судах по каналу ежедневно.

Из-за пробок в Суэцком канале мировая торговля терпит убытки в размере 400 миллионов долларов в час. Через канал проходит около 12% всех глобальных поставок.

Об этом пишет Forbes со ссылкой на подсчеты судоходной компании Lloyd's List.

Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэце, заблокировал в канале более 230 судов. Аналитики считают, возобновить движение вряд ли удастся раньше начала следующей недели. По словам экспертов, каждый день простоя Ever Given "добавляет задержки до нормального грузопотока". Они прогнозируют возникновение новых проблем с поставками.

Специалисты заявляют, что перебои с поставками уже в полной мере ощутили американские импортеры. Пробка повлияла и на импортную торговлю с Ближнего Востока и Индии. Кроме того, в Суэцком канале "законсервированы" и пустые контейнеры, которые крайне необходимы для китайского экспорта.

Во Всемирном совете судоходства отмечают, что суточная пропускная способность канала составляет 106 судов, и что каждый лишний день простоя потребует все больше времени для возобновления поставок.

Что этому предшествовало

24 марта 2021 года стало известно о том, что судно Ever Given полностью заблокировало движение по Суэцкому каналу, соединяющему Средиземное и Красное моря.

Гигантский контейнеровоз под флагом Панамы попытался развернуться в узком пространстве и намертво застрял на мели.

По состоянию на 25 марта 2021 года восемь буксиров не смогли сдвинуть судно.

Корабль 400 метров в длину, 60 метров в ширину и рассчитан на 200 тысяч тонн груза.

Протяженность Суэцкого канала составляет 193 км (120 миль). Он был открыт в 1869 году и является одним из самых загруженных водных путей в мире. Около 12% мировой торговли, в том числе почти 10% нефти и 8% сжиженного природного газа, проходит через канал.

26 марта 2021 года появилась информация о том, что для того, чтобы снять с мели 400-метровый контейнеровоз, может потребоваться несколько недель поскольку судно придется разгрузить.

Автор: Екатерина Жирий