Мы часто упускаем необходимость употребления продуктов, покрывающих суточные нормы тех или иных микроэлементов, но это можно исправить.

В большинстве случаев мы практически никогда не задумываемся над тем, полезную пищу употребляем или нет. Это же касается и знания о веществах, которые входят в те или иные продукты. К примеру, про магний.

Это минерал, необходимый для таких жизненно важных процессов, как регуляция уровня сахара в крови и артериального давления, поддержание здоровья костей, нервная функция, синтез ДНК и реакция на стресс, пишет Health.

Исследования показывают, что менее половины взрослых, в частности, в США соблюдают рекомендованную суточную норму потребления магния, поэтому большинству людей стоит включать в рацион больше продуктов, богатых этим минералом, например овощей.

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Шпинат

157 мг магния на чашку вареного шпината (37% от суточной нормы)

Также он содержит много фолата, железа и кальция, а также является источником антиоксидантов, таких как витамины C и E. Шпинат богат каротиноидными антиоксидантами лютеином и зеаксантином, которые поддерживают здоровье глаз и защищают от возрастной макулодистрофии — ведущей причины потери зрения у пожилых людей.

Мангольд (листовой буряк)

150 мг магния на чашку вареного мангольда (36% от суточной нормы)

Он содержит большое количество калия, который помогает регулировать артериальное давление. Диета, богатая магнием и калием, способствует снижению давления и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Эдамаме (вареные в воде или на пару в стручках незрелые соевые бобы)

99,2 мг магния на чашку вареных эдамаме (24% от суточной нормы)

Они также являются отличным источником растительного белка (18,5 г на чашку). Эдамаме полезны для людей, придерживающихся растительной диеты, так как содержат много белка, железа, фолата и калия.

Желудевая тыква (акорн)

88,2 мг магния на чашку вареной тыквы (21% от суточной нормы)

Этот вид тыквы богат витаминами A, C, группы B, калием и клетчаткой (9 граммов на чашку — 32% от суточной нормы). Клетчатка помогает поддерживать здоровье кишечника, регулирует уровень сахара в крови и способствует насыщению.

Артишоки

71,4 мг магния на чашку вареных артишоков (17% от суточной нормы)

Артишоки богаты клетчаткой, витаминами C и K, а также калием. Они содержат пребиотические волокна, которые питают полезные бактерии в кишечнике и поддерживают его здоровье.

Чечевица

71,3 мг магния на чашку вареной чечевицы (17% от суточной нормы)

Она богата растительным белком (17,9 г на чашку) и клетчаткой (15,6 г на чашку — 55% от суточной нормы). Белок и клетчатка помогают контролировать аппетит и поддерживать здоровый вес.

Зеленый горошек

62,4 мг магния на чашку вареного горошка (15% от суточной нормы)

Горошек богат белком, клетчаткой, витамином C, железом и фолатом. Фолат, в свою очередь, необходим для деления клеток и роста красных кровяных телец, а также важен для здоровья беременных женщин.

Пастернак

45,2 мг магния на чашку вареного пастернака (11% от суточной нормы)

Он богат клетчаткой и витамином C, который поддерживает иммунитет и участвует в синтезе коллагена.

Кале (разновидность огородной капусты)

45,5 мг магния на чашку вареного кейла (11% от суточной нормы)

Это крестоцветный овощ, богатый клетчаткой, кальцием, железом и витамином A. Всего одна чашка вареного кейла покрывает более 100% суточной нормы витаминов C и K, необходимых для здоровья костей и свертываемости крови.

Свекла

39,2 мг магния на чашку вареной свеклы (9% от суточной нормы)

Она содержит полезные растительные соединения — беталаины и нитраты, которые поддерживают здоровье сосудов и нормализуют артериальное давление.

Брокколи

32,8 мг магния на чашку вареной брокколи (8% от суточной нормы)

Хотя брокколи не является лидером по содержанию магния, она богата витамином C (покрывает более 100% суточной нормы) и фолатом (40% от суточной нормы).

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