В большинстве случаев мы практически никогда не задумываемся над тем, полезную пищу употребляем или нет. Это же касается и знания о веществах, которые входят в те или иные продукты. К примеру, про магний.
Это минерал, необходимый для таких жизненно важных процессов, как регуляция уровня сахара в крови и артериального давления, поддержание здоровья костей, нервная функция, синтез ДНК и реакция на стресс, пишет Health.
Исследования показывают, что менее половины взрослых, в частности, в США соблюдают рекомендованную суточную норму потребления магния, поэтому большинству людей стоит включать в рацион больше продуктов, богатых этим минералом, например овощей.
Шпинат
- 157 мг магния на чашку вареного шпината (37% от суточной нормы)
Также он содержит много фолата, железа и кальция, а также является источником антиоксидантов, таких как витамины C и E. Шпинат богат каротиноидными антиоксидантами лютеином и зеаксантином, которые поддерживают здоровье глаз и защищают от возрастной макулодистрофии — ведущей причины потери зрения у пожилых людей.
Мангольд (листовой буряк)
- 150 мг магния на чашку вареного мангольда (36% от суточной нормы)
Он содержит большое количество калия, который помогает регулировать артериальное давление. Диета, богатая магнием и калием, способствует снижению давления и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Эдамаме (вареные в воде или на пару в стручках незрелые соевые бобы)
- 99,2 мг магния на чашку вареных эдамаме (24% от суточной нормы)
Они также являются отличным источником растительного белка (18,5 г на чашку). Эдамаме полезны для людей, придерживающихся растительной диеты, так как содержат много белка, железа, фолата и калия.
Желудевая тыква (акорн)
- 88,2 мг магния на чашку вареной тыквы (21% от суточной нормы)
Этот вид тыквы богат витаминами A, C, группы B, калием и клетчаткой (9 граммов на чашку — 32% от суточной нормы). Клетчатка помогает поддерживать здоровье кишечника, регулирует уровень сахара в крови и способствует насыщению.
Артишоки
- 71,4 мг магния на чашку вареных артишоков (17% от суточной нормы)
Артишоки богаты клетчаткой, витаминами C и K, а также калием. Они содержат пребиотические волокна, которые питают полезные бактерии в кишечнике и поддерживают его здоровье.
Чечевица
- 71,3 мг магния на чашку вареной чечевицы (17% от суточной нормы)
Она богата растительным белком (17,9 г на чашку) и клетчаткой (15,6 г на чашку — 55% от суточной нормы). Белок и клетчатка помогают контролировать аппетит и поддерживать здоровый вес.
Зеленый горошек
- 62,4 мг магния на чашку вареного горошка (15% от суточной нормы)
Горошек богат белком, клетчаткой, витамином C, железом и фолатом. Фолат, в свою очередь, необходим для деления клеток и роста красных кровяных телец, а также важен для здоровья беременных женщин.
Пастернак
- 45,2 мг магния на чашку вареного пастернака (11% от суточной нормы)
Он богат клетчаткой и витамином C, который поддерживает иммунитет и участвует в синтезе коллагена.
Кале (разновидность огородной капусты)
- 45,5 мг магния на чашку вареного кейла (11% от суточной нормы)
Это крестоцветный овощ, богатый клетчаткой, кальцием, железом и витамином A. Всего одна чашка вареного кейла покрывает более 100% суточной нормы витаминов C и K, необходимых для здоровья костей и свертываемости крови.
Свекла
- 39,2 мг магния на чашку вареной свеклы (9% от суточной нормы)
Она содержит полезные растительные соединения — беталаины и нитраты, которые поддерживают здоровье сосудов и нормализуют артериальное давление.
Брокколи
- 32,8 мг магния на чашку вареной брокколи (8% от суточной нормы)
Хотя брокколи не является лидером по содержанию магния, она богата витамином C (покрывает более 100% суточной нормы) и фолатом (40% от суточной нормы).
Другие новости из рубрики про здоровье
Ранее УНИАН сообщал, как ежедневное поедание творога влияет на ваш холестерин. Хоть творог и является настоящей белковой бомбой, превосходя в этом даже мясо и рыбу, его нельзя назвать идеальным с точки зрения питания. С ним даже стоит быть осторожнее.
Кроме того, мы рассказывали, что будет, если есть много белка. Ведь некоторые его виды могут быть не такими уж и полезными, как кажется на первый взгляд. К тому же, иногда не стоит покупать белковые добавки, ведь если белок не используется, то он либо выводится, либо превращается в глюкозу и вовсе откладывается в виде жира.