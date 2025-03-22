Оба вида мяса могут хорошо вписаться в сбалансированную диету.

И курица, и индейка являются отличными источниками постного белка, который важен для здоровья мышц и помогает формировать кости, хрящи, кожу и кровь. Оба вида мяса могут хорошо вписаться в сбалансированную диету, однако, как пишет диетолог Джона Бордеос в статье для Health.com, они отличаются количеством жира и содержанием полезных веществ.

Сходства

И курица, и индейка богаты белком, причем курица обеспечивает 31 грамм на порцию, а индейка обеспечивает 30,1 грамма. Они также содержат одинаковое количество фосфора, что соответствует 81% от суточной нормы.

Оба богаты витаминами группы В, такими как ниацин (B3), который поддерживает пищеварение, здоровье кожи и нервную функцию. Курица обеспечивает 86% суточной нормы ниацина, в то время как индейка обеспечивает 74%. Мясо также содержит витамин B6, который помогает вашему организму вырабатывать антитела и поддерживать нормальную работу нервной системы. Курица обеспечивает 35% суточной нормы витамина B6, в то время как индейка обеспечивает 47%.

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Курица и индейка также содержат схожее количество холина, который поддерживает работу мозга, память и контроль мышц.

Различия

Основное различие между видами мяса заключается в калорийности и содержании жира. Курица содержит больше калорий из-за более высокого содержания жира. Курица также содержит больше железа, хотя ого составляет всего 6% от суточной нормы.

В то же время в индейке больше цинка, чем в курице. Цинк поддерживает вашу иммунную систему, помогает заживлять раны и помогает расщеплять углеводы.

Что лучше для здоровья?

Что полезнее — курица или индейка — зависит от ваших целей. Если вы ищете более низкое общее содержание калорий и жира, вы можете выбрать индейку вместо курицы. Однако оба являются хорошими постными источниками белка, особенно если вы выбираете белое мясо без кожи (грудку).

В то же время важно включать в свой рацион немного жира, который обеспечивает энергию, помогает поддерживать здоровье кожи и волос, а также необходим для усвоения жирорастворимых витаминов A, D, E и K. Он также изолирует ваше тело и помогает сохранять тепло.

Если вы пытаетесь ограничить потребление жиров, особенно насыщенных жиров для здоровья сердца, индейка может быть лучшим вариантом. Если вы хотите увеличить потребление калорий, например, пытаясь набрать вес, курица может быть лучшим выбором.

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