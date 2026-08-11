Сотни за ночь: Al Jazeera рассказала, как украинские военные запускают дроны по России

Во время одной из операций журналисты наблюдали, как украинские военные всего за пять минут запустили шесть дронов.

Украина наращивает дальнобойные удары дронами по объектам на территории России и рассчитывает, что это будет наносить российской экономике ущерб, усиливать страх среди населения и заставлять россиян ощущать последствия войны.

Об этом сообщает Al Jazeera, журналисты которой получили редкий доступ к украинскому подразделению беспилотников. По данным телеканала, украинские военные используют дроны, которые могут лететь на тысячи километров. В последнее время цели атак иногда находились более чем в 2500 км от Украины.

Во время одной из операций журналисты наблюдали, как украинские военные всего за пять минут запустили шесть дронов. После старта беспилотник набирает высоту и летит со скоростью около 160 км/ч. Управление аппаратом после выхода на крейсерскую высоту может осуществляться из другого места Украины с использованием спутниковой навигации.

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Телеканал отметил, что при планировании маршрутов украинские военные учитывают расположение российских средств ПВО. Полученные данные позволяют прокладывать маршруты таким образом, чтобы повысить вероятность прохождения беспилотников к цели.

Киев производит собственные дальнобойные дроны

Журналисты отметили, что масштабы применения дальнобойных дронов существенно выросли, поскольку Украина теперь сама производит сотни ударных БПЛА.

Телеканал напомнил, что после того как весной Украина начала усиливать такие удары, некоторые западные союзники призывали ее к сдержанности. Несмотря на это, Киев продолжил кампанию.

"Это как боксерский поединок"

Телеканал отметил, что для украинских операторов дальнобойных беспилотников такие запуски становятся регулярной частью войны.

При этом сами военные вынуждены постоянно менять позиции. Каждая вспышка во время запуска может раскрыть место стартовой площадки врагу.

Командир подразделения полковник с позывным Рэй сравнил противостояние с боксерским поединком, где по мере затягивания войны все большую роль играет моральный дух:

"В первых 10 раундах важен профессионализм. Но в последних двух чемпионских раундах важен и моральный дух".

По его словам, возможность наносить удары вглубь России положительно влияет на украинских военных и укрепляет их уверенность в победе.

"Все сводится к одному вопросу: зачем мы это делаем? Думаю, россияне до сих пор не знают, зачем они это делают. Но наши парни четко понимают, для чего все это нужно – потому что мы защищаем наш народ и нашу землю", – сказал Рэй.

Удары по России

Как сообщал УНИАН, в ночь на 10 августа беспилотники атаковали Нижнекамск в Татарстане, где расположен один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов.

А в ночь на 8 августа украинские БПЛА атаковали крупные российские нефтеперерабатывающие заводы: Сызранский в Самарской области и Ильский в Краснодарском крае.

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