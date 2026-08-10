Дроны атаковали крупный НПЗ в Татарстане

На объекте начался пожар.

В ночь на 10 августа беспилотники атаковали Нижнекамскв Татарстане, где расположен нефтеперерабатывающий завод.

По данным мониторинговых каналов, жители Нижнекамска и Чистополя в Татарстане сообщали, что видели большое количество дронов. Позже появилась информация о пожарах.

В Нижнекамске расположен один из крупнейших и самых современных нефтеперерабатывающих комплексов РФ. В него входят "ТАНЕКО", "ТАИФ-НК", а также мощности компании "Сибур". Этот промышленный комплекс является ключевым элементом топливно-энергетической инфраструктуры России.

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Комплекс неоднократно подвергался атакам украинских беспилотников, в последний раз – 8 июля.

Кроме того, мэр российской столицы Сергей Собянин около четырёх часов утра по местному времени заявил, что ПВО сбила более десятка украинских беспилотников, летевших на Москву.

Удары по российским НПЗ

В ночь на 12 июня дроны атаковали нефтехимические и нефтеперерабатывающие объекты в Татарстане и Самарской области.

Так, в Нижнекамске под удар попал один из крупнейших нефтехимических заводов в России "Нижнекамскнефтехим".

Также тогда сообщалось об атаке на Нижнекамский НПЗ "Танеко". На опубликованных в сети кадрах видны два больших очага пожара и густой черный дым.

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