США инвестируют в проект по добыче критически важных металлов на Мадагаскаре, – Reuters

Госдеп США подчеркнул стремление Вашингтона развивать альтернативные источники минералов, которые в настоящее время в значительной степени контролируются Китаем.

Государственный департамент США заявил, что Соединенные Штаты поддерживают проект по добыче редкоземельных минералов Ampasindava на Мадагаскаре в рамках своей стратегии, направленной на ослабление доминирования конкурентов в цепочках поставок критически важных минералов, пишет Reuters.

Издание отметило, что Госдеп США подчеркнул стремление Вашингтона развивать альтернативные источники минералов, которые в настоящее время в значительной степени контролируются Китаем.

"Этот проект свидетельствует об изменении динамики в африканском секторе критически важных минералов, где китайские компании уже давно доминируют в сфере инвестиций в медь, кобальт и литий", – говорится в статье.

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Примечательно, что некоторые из ведущих проектов по добыче редкоземельных элементов на континенте сейчас реализуются при поддержке США и других западных стран.

Компания Harena Rare Earths (HREE.L), котирующаяся на Лондонской фондовой бирже и являющаяся владельцем и разработчиком проекта Ampasindava стоимостью примерно 150 миллионов долларов, сообщила на прошлой неделе, что Международная корпорация финансирования развития США выделила до 4,84 миллиона долларов на работы по строительству пилотного завода, лабораторные испытания и экологические программы, что открывает путь для потенциального финансирования в будущем.

Представитель Государственного департамента отметил, что стратегия Вашингтона в отношении критически важных минералов в Африке направлена на увеличение американских инвестиций в горнодобывающие секторы, в которых долгое время доминировали "непрозрачные, хищнические инвестиции со стороны наших противников".

"Мадагаскар вписывается в эту стратегию, и мы видим по всей стране возможности для увеличения инвестиций из США и стран-союзниц США в сектор критически важных минералов", – отметил представитель в ответе на вопрос агентства Reuters, присланном по электронной почте.

Издание напомнило, что Китай доминирует в мировой отрасли добычи и переработки редкоземельных элементов и в последние годы применяет меры экспортного контроля, чтобы подчеркнуть своё влияние на цепочки поставок, имеющие решающее значение для производства электромобилей, ветрогенераторов, электроники и оборонных систем.

По словам компании Harena, месторождение ионной глины Ампасиндава богато неодимом, празеодимом, диспрозия и тербия – элементов, имеющих решающее значение для производства постоянных магнитов, необходимых для оборонных целей, в частности в истребителях и системах ракет с точным наведением.

По данным компании, ожидается, что проект позволит добывать около 4 000 метрических тонн оксидов редкоземельных элементов ежегодно, в том числе 1 700 тонн высокоценных магнитных редкоземельных элементов NdPr и DyTb.

По словам Мерфи, компания Harena планирует начать добычу на месторождении Ампасиндава к середине 2028 года и в настоящее время изучает варианты переработки в США и Европе, назвав среди потенциальных партнеров по переработке компании MP Materials, USA Rare Earths и Solvay.

Добыча редкоземельных минералов: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что из-за признаков сокращения краткосрочного предложения на мировом рынке цены на медь приближаются к рекордному уровню. В Bloomberg отметили, что, хотя рост оптимизма в отношении спроса со стороны центров обработки данных и энергосетей поддерживает цены, содержание меди в руде на некоторых действующих рудниках снижается. Кроме того, разработка новых крупных месторождений становится все более сложной и дорогостоящей. В ожидании решения американского президента Дональда Трампа об импортных пошлинах США закупили огромные объемы меди, что привело к оттоку металла со складов по всему миру. Наблюдается также активизация закупок со стороны Китая, что усиливает конкуренцию за поставки.

Кроме того, мы писали, что с 2000 по 2024 годы из Демократической Республики Конго (ДРК) были экспортированы значительные объемы урана, хотя государство уже несколько десятилетий не сообщает о его добыче. Ученые из Университета Висконсин-Мэдисон и Принстонского университета в США установили, что всего за 24 года из Демократической Республики Конго было экспортировано 2 000–5 000 тонн урана. Они отметили, что годовой объем добычи природного урана составляет 55 000–65 000 тонн, в связи с чем экспорт такого количества материала приобретает огромное значение. Примечательно, что страны, добывающие уран, обязаны сообщать об этом МАГАТЭ, чтобы соблюдать условия договоров о нераспространении этого материала.

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