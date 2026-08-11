В российском Воронеже после атаки догорает склад Wildberries (видео)

Силы обороны Украины поразили логистический хаб Wildberries в Воронеже дронами FP-1.

В России ночью атакован логистический комплекс Wildberries в Воронеже, там вспыхнул сильный пожар, и, судя по видео и комментариям местных жителей, он полностью уничтожен.

Жители Воронежа и области сообщали о взрывах, позже компания Wildberries подтвердила атаку на склад и эвакуацию персонала.

"Логистические объекты компании в Воронежской области эвакуированы в соответствии с требованиями безопасности", – заявили в пресс-службе компании.

Видео дня

По данным ASTRA, горит территория логистического комплекса Wildberries в селе Александровка под Воронежем.

На видео из соцсетей видно, что склад полностью охвачен пламенем, местные жители пишут, что он, по всей видимости, полностью уничтожен.

"Короче, на WB можете ничего больше не заказывать, в Воронеже WB больше нету", - делится один из них на видео.

Логистический комплекс Wildberries в селе Александровка был полностью открыт в ноябре 2025 года. Площадь комплекса составляет 152,9 тыс. кв. м, объем хранения – более 90 млн товарных позиций. В строительство объекта было вложено около 11 млрд рублей.

Обновлено 8.46. В Fire Point заявили, что Силы обороны Украины поразили логистический хаб Wildberries в Воронеже украинскими БПЛА FP-1.

"Логистический комплекс Wildberries - один из крупнейших объектов компании в регионе. Его площадь составляет около 156 000 м², а емкость - более 90 млн единиц товаров. Через хаб проходит до 1,8 млн товаров в день", - говорится в сообщении.

Атаки на WB

Украина последовательно уничтожает склады Wildberries по всей России.

Так, 7 августа сообщалось, что украинские БПЛА долетели до Урала и поразили логистический комплекс Wildberries в Екатеринбурге. Стоит отметить, что расстояние от украинской границы до этого объекта составляет около 2000 километров.

А 5 августа удар пришелся по складу Wildberries в Олексине Тульской области. Он обеспечивал поставки товаров в Тульскую, Калужскую, Орловскую, Брянскую, Курскую, Липецкую, Рязанской и других областей центральной России, а также частично разгружал логистические мощности Московского региона.

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