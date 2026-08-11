Беларусь направила военных в Китай на совместные учения

По данным Министерства обороны Беларуси, маневры продлятся до 24 августа.

Военнослужащие Сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси отправились в Китай для участия в совместных белорусско-китайских тактических учениях "Стремительный орел – 2026", сообщило Министерство обороны Беларуси.

Ведомство сообщило, что учения будут проходить на полигоне воздушно-десантных войск Народно-освободительной армии Китая в провинции Хубэй. Отмечается, что маневры продлятся до 24 августа.

В Минобороны Беларуси сообщили, что основной темой учений станет проведение совместной тактической операции в городской местности. Военные из Беларуси и Китая будут отрабатывать десантирование с парашютами, применение беспилотных летательных аппаратов и противодействие дронам.

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Кроме того, они будут тренироваться в сборке беспилотников, выполнении различных видов стрельбы, а также применять навыки городского и промышленного альпинизма.

Сообщается, что учения будут проходить в несколько этапов. Сначала военнослужащие прибудут в район маневров, получат вооружение и проведут пристрелку. Затем они пройдут индивидуальную подготовку и отработку взаимодействия отделений и групп.

Впоследствии белорусские и китайские военные сформируют сводное подразделение и отработают совместные тактические задачи.

Примечательно, что белорусский контингент будет направляться в Китай через российские Новосибирск и Владивосток. Самолет совершит промежуточные посадки для дозаправки, а общее время полета составит около 23–24 часов.

Стоит отметить, что это не первые совместные учения Беларуси и Китая, в 2024 году они проходили на территории Беларуси вблизи города Брест. Это примерно в 210 километрах от Варшавы и в 65 километрах от границы Минска с Украиной.

Беларусь и Россия: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам командующего силами специальных операций вооруженных сил Беларуси Александра Ильюкевича, Беларусь приступила к созданию новой десантно-штурмовой бригады вблизи границы с Украиной. Известно, что подразделение будет расположено в 40 километрах от границы. Ильюкевич отметил, что уже создан один батальон, а до конца года планируется сформировать еще один. Он добавил, что параллельно продолжается комплектование подразделений боевого обеспечения, артиллерии, противовоздушной обороны и разведки. Соединение будет дислоцироваться вблизи Гомеля – города, расположенного примерно в 40 километрах от белорусско-украинской границы.

Также мы писали, что руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук не исключил, что Россия может попытаться вовлечь в войну белорусскую армию вопреки воле Александра Лукашенко, если ей понадобится быстро увеличить численность войск. Лакийчук отметил, что Россия может ежемесячно привлекать 30–35 тысяч гражданских лиц, превращая их в военных. Он пояснил, что у врага есть выбор: либо восполнять текущие потери и таким образом поддерживать боеспособность подразделений, либо накапливать резервы. Выполнять обе задачи одновременно россияне не могут.

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