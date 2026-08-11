В Киеве баллистика попала по территории детской больницы, - ГСЧС

Дети и медики находились в укрытии.

Сегодня ночью россияне атаковали Киев баллистическими ракетами, вспыхнули пожары, есть пострадавший.

Вскоре после полуночи в столице была объявлена тревога из-за угрозы применения баллистических ракет, и почти сразу раздались взрывы.

Впоследствии Киевская городская военная администрация сообщила, что в Шевченковском районе произошло возгорание складских помещений, сообщалось об одном пострадавшем.

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Уже утром последствия атаки на Киев показали в ГСЧС.

Спасатели сообщили, что в Шевченковском районе произошло попадание на территории одной из детских больниц.

"На месте образовались 2 воронки, повреждено остекление здания и газовая труба. Сотрудники газовой службы ликвидировали утечку газа. К счастью, дети и медики находились в укрытии. Жертв и пострадавших нет", – сообщили в службе.

Также в другом месте в Шевченковском районе произошел пожар и разрушения в складском помещении площадью 1200 кв. м. В результате попадания была обнаружена 1 пострадавшая.

Российские атаки – новости

Ночью россияне также атаковали Запорожье. Враг нанес удар по городу ракетами и авиабомбами. Были атакованы промышленные объекты и инфраструктура. По последним данным, в Запорожье шесть человек погибли, 19 – ранены. Повреждены четыре многоквартирных дома и нежилые здания.

Ранее эксперт Александр Мусиенко заявил, что с точки зрения воздушных ударов Киев стал прифронтовым городом, до которого РФ может дотягиваться ракетами из комплексов ПВО С-400.

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