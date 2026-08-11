'Я также требую от Ирана компенсации за всех людей, которых они убили и ранили', – заявил Трамп

Президент США сообщил, что поручил своим представителям тщательно учесть это в ходе любых будущих переговоров.

Президент США Дональд Трамп в ответ на требование Ирана компенсировать ущерб, нанесенный за последние 5 месяцев военного конфликта, заявил, что также требует возмещения. Об этом он написал в социальной сети Х.

Трамп заверил, что во время переговоров с представителями Ирана условия компенсаций не обсуждались.

"Но это интересная идея, потому что теперь я также требую компенсации от Ирана за всех людей, которых они убили и тяжело ранили своими бомбами и многими конфликтами, которыми они славятся", – отметил глава Белого дома.

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Он перечислил людей, погибших от иранского оружия. В частности, это семьи на американском корабле "Коул", а также тысячи других, погибших в бою.

По мнению Трампа, Иран должен также выплатить компенсацию семьям сотен тысяч невинных протестующих, убитых в этой стране за последние 50 лет.

"Не говоря уже о 52 000, которые были убиты за последние пять месяцев. Я поручил своим представителям четко учесть это в любых будущих переговорах", – подчеркнул он.

США и Иран: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что WSJ со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Трамп был готов завершить войну против Ирана даже без подписания ядерного соглашения. Глава Белого дома готовился объявить о победе, если Тегеран полностью откроет Ормузский пролив. По словам чиновников, все попытки США быстро выйти из войны с Ираном осложнились, когда Иран выдвинул жесткие требования по возобновлению судоходства. В настоящее время Тегеран требует выплаты миллиардов долларов репараций, а также вывода войск США из региона и снятия морской блокады.

Также мы писали, что председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн в частном порядке призвал администрацию Трампа искать способ завершить войну с Ираном. По словам трех источников, знакомых с ситуацией, на которые ссылается CNN, американский генерал считает, что дальнейшая военная эскалация может иметь обратный эффект. Прогнозируется, что одних авиаударов вряд ли хватит для достижения заявленных целей президента. Один из собеседников CNN объяснил поведение Кейна его стремлением защитить американских военных.

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