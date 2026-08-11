Трампа тайно вывезли из Турции в фургоне с едой, - WP

Тайная миссия была проведена без ведома журналистов и некоторых сотрудников Белого дома, которые полагали, что находятся на одном самолете с президентом.

Президент США Дональд Трамп покинул Турцию после саммита НАТО в прошлом месяце в рамках тщательно спланированной секретной операции, а не по протоколу, чтобы избежать угрозы покушения. Как узнало издание The Washington Post, Трампа спрятали в фургоне с едой в аэропорту а затем тайно доставили на военный самолет.

Трамп прибыл в Турцию на самолете 747-8, предоставленном Катаром. Однако Трамп после саммита объявил в социальных сетях, что воспользуется "бывшим Air Force One", а не катарским самолетом – из соображений безопасности.

В Анкаре Трамп поднялся на борт старого самолета Air Force One перед телекамерами. Однако через несколько минут его тайно перевезли на меньший самолет – C-32A ВВС США. Для этого был использован грузовик кейтеринга аэропорта, который применяется для доставки еды и припасов перед полетом.

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"Чтобы покинуть самолет незамеченным для тех, кто не участвовал в операции, Трамп и несколько помощников поднялись на борт грузовика для кейтеринга, который был поднят с помощью гидравлики к борту самолета и установлен у двери на противоположной стороне от входа в Air Force One", - говорится в статье.

По данным собеседников WP, тайная миссия была проведена без ведома журналистов и некоторых сотрудников Белого дома, которые полагали, что находятся на одном самолете с президентом.

Как отмечает издание, решение провести такую операцию было связано с опасениями по поводу возможной атаки Ирана на президента или его самолет. При этом Турция, где проходил саммит НАТО, граничит с Ираном, что дополнительно влияло на оценку рисков.

Это не первый случай, когда для защиты американских президентов используется маскировка маршрута.

Так, в марте 2000 года президент Билл Клинтон во время визита в Пакистан вышел из обычного белого самолета, а основной Air Force One использовали для введения в заблуждение наблюдателей.

Как сообщил американский чиновник, отказавшийся вдаваться в подробности, за последние 30 лет Air Force One использовался в качестве приманки для президента из-за серьезной угрозы или потому, что он летел в опасное место. Этот самолет отличается высокой степенью защиты, но при этом хорошо виден, поэтому перевозка президента на другом самолете может считаться более безопасной.

Трамп и война в Иране

Ранее СМИ писали, что Трамп был готов завершить войну против Ирана даже без подписания ядерного соглашения, если Тегеран полностью откроет Ормузский пролив. Однако все попытки США быстро выйти из войны с Ираном осложнились, когда Иран выдвинул жесткие требования по возобновлению судоходства. В настоящее время Тегеран требует выплаты миллиардов долларов репараций, а также вывода войск США из региона и снятия морской блокады.

В свою очередь Дональд Трамп в ответ на требование Ирана компенсировать ущерб, нанесенный за последние 5 месяцев военного конфликта, заявил, что также требует возмещения.

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